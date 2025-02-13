Председатель ФОМС Баланин рассказал о новых возможностях бесплатной медицины

С этого года в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, включен скрининг на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться россиянам в возрасте от 25 лет в рамках диспансеризации. Проходить обследование на гепатит С, таким образом, можно будет каждые 10 лет.