Председатель ФОМС Баланин рассказал о новых возможностях бесплатной медицины

Posted 13 февраля, 08:36
Published 13 февраля, 08:36
Modified 13 февраля, 08:36
Updated 13 февраля, 08:36
Для реализации целей проекта правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Документ включает дополнительную медицинскую поддержку бойцов СВО, нуждающихся в лечении, а также мужчин и женщин, желающих проверить репродуктивное здоровье, пишет kp.ru.
В документе отмечено, что в 2025 году финансирование скорой помощи увеличено на 16,5% по сравнению с предшествующим годом, лечения в дневных стационарах — на 7,7%, в круглосуточных — на 22,4%. Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи увеличено на 12,9%.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — сообщил председатель ФОМС Илья Баланин.
Средства на проведение диспансеризации и профилактических осмотров в рамках ОМС на 2025 год предусмотрены для более чем 100 миллионов застрахованных граждан. В программу включены процедуры, за которые пациенты в частных клиниках платили значительные суммы.
С этого года в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС, включен скрининг на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться россиянам в возрасте от 25 лет в рамках диспансеризации. Проходить обследование на гепатит С, таким образом, можно будет каждые 10 лет.
Как отметили в ФОМС, главными причинами преждевременной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, значительная доля приходится на инфаркты и инсульты. С учетом этого в ПГГ увеличены объемы медицинской помощи для пациентов с такими заболеваниями, а также планируется сделать более доступными некоторые жизненно важные операции.
Кроме того, программа предлагает дополнительные возможности для будущих родителей. В рамках диспансеризации мужчины и женщины смогут проходить профилактические обследования для оценки своего репродуктивного здоровья.
В этом году в ПГГ появился специальный раздел, описывающий порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.
Также документ предусматривает увеличение финансирования мероприятий по реабилитации и расширение использования технологий ИИ для диагностики различных заболеваний. По всей стране сегодня активно создаются центры здоровья, способствующие продвижению здорового образа жизни.