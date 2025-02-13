Секреты подкормки огуречной рассады: что и как использовать для богатого урожая

Первая подкормка рассады огурцов проводится на этапе появления первого настоящего листа. До этого момента сеянцы используют энергию, заложенную в семенах, и дополнительные питательные вещества им не нужны. Для первой подкормки выбирайте комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, используя их в минимальных дозах (вдвое меньше, чем указано в инструкции).