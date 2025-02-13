Секреты подкормки огуречной рассады: что и как использовать для богатого урожая

Posted 13 февраля, 14:51
Published 13 февраля, 14:51
Modified 13 февраля, 14:54
Updated 13 февраля, 14:54
Даже если вы используете уже удобренный почвогрунт, рассада огурцов требует дополнительного питания. На этапе роста до высадки в открытый грунт растения потребляют большое количество полезных веществ. Правильная подкормка поможет укрепить корневую систему, ускорить развитие побегов и сформировать крепкую основу для будущего урожая, считает кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля Дальневосточного НИИ сельского хозяйства ДВО РАН Галина Кузьмицкая.
Первая подкормка рассады огурцов проводится на этапе появления первого настоящего листа. До этого момента сеянцы используют энергию, заложенную в семенах, и дополнительные питательные вещества им не нужны. Для первой подкормки выбирайте комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, используя их в минимальных дозах (вдвое меньше, чем указано в инструкции).
Например:
Вторую подкормку проводят по необходимости в период образования второго настоящего листа. Используют увеличенные вдвое (до рекомендованных) дозы минеральных удобрений, — отмечает Галина Кузьмицкая.
Состав можно немного модифицировать:
Поливая раствором (примерно 100 мл на растение), важно избегать попадания на листья, чтобы не вызвать ожогов.
|Тип удобрения
|Рецепт приготовления
|Способ применения
|Органо-минеральное удобрение
|В 10 л раствора коровяка (разведенного в пропорции 1:10) добавить 30 г суперфосфата.
|Вносить под корень после обильного полива. Поливать жидким раствором строго под растение.
|Комплексные удобрения
|Смешивают такие удобрения, как Кемира, Кемира Люкс, Фертика, Эффектон, азофоска, нитрофоска, гумат калия или натрия.
|На 10 л воды добавляют 1 ст. ложку смеси и поливают, расходуя 2 л раствора на 1 м².
|Водный раствор мочевины
|Для полива: растворить 1 ч. ложку мочевины в 3 л воды. Для опрыскивания: в 10 л воды растворить 5 ст. ложек мочевины.
|Полив: по 50–100 мл под корень каждого растения. Опрыскивание: проводить до начала цветения растений.
|Суперфосфат
|В 10 л воды растворить 15 г суперфосфата, добавить 7 г аммиачной селитры и 8 г сернокислого калия. Можно усилить раствор коровяком или пометом.
|Поливать под корень для лучшего эффекта. Использовать в качестве дополнительного питания для растений.
Правильные и своевременные подкормки — залог здоровой рассады и будущего урожая огурцов. Уделив внимание составу удобрений и соблюдая сроки внесения подкормок, вы гарантируете формирование мощных растений, которые легко адаптируются при пересадке и порадуют обильным плодоношением. Работайте с растениями с любовью, ведь это главный секрет успеха любого садовода.
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