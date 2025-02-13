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Posted 13 февраля, 14:51

Published 13 февраля, 14:51

Modified 13 февраля, 14:54

Updated 13 февраля, 14:54

Секреты подкормки огуречной рассады: что и как использовать для богатого урожая

Секреты подкормки огуречной рассады: что и как использовать для богатого урожая

13 февраля 2025, 14:51
Фото: freepik.com.
Рубрика
Дом и сад
Подкормки играют важнейшую роль в формировании сильной и крепкой рассады огурцов. Мы расскажем, какие удобрения использовать и когда их вносить, чтобы получить отличный урожай.

Даже если вы используете уже удобренный почвогрунт, рассада огурцов требует дополнительного питания. На этапе роста до высадки в открытый грунт растения потребляют большое количество полезных веществ. Правильная подкормка поможет укрепить корневую систему, ускорить развитие побегов и сформировать крепкую основу для будущего урожая, считает кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля Дальневосточного НИИ сельского хозяйства ДВО РАН Галина Кузьмицкая.

Первая подкормка: когда и чем?

Первая подкормка рассады огурцов проводится на этапе появления первого настоящего листа. До этого момента сеянцы используют энергию, заложенную в семенах, и дополнительные питательные вещества им не нужны. Для первой подкормки выбирайте комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, используя их в минимальных дозах (вдвое меньше, чем указано в инструкции).

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Например:

  • Водный раствор нитрофоски (1 чайная ложка на 3 литра воды).
  • Комплексные средства: Кемира, Фертика, Эффектон (согласно инструкции).

Вторая подкормка: усиление роста

Вторую подкормку проводят по необходимости в период образования второго настоящего листа. Используют увеличенные вдвое (до рекомендованных) дозы минеральных удобрений, — отмечает Галина Кузьмицкая.

Состав можно немного модифицировать:

  • 15 г суперфосфата, 7 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на 5 литров воды.
  • Альтернативный вариант: 1 чайная ложка нитрофоски + 1 столовая ложка древесной золы на 3 литра воды.

Поливая раствором (примерно 100 мл на растение), важно избегать попадания на листья, чтобы не вызвать ожогов.

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Полезные советы для подкормки

  • Совмещайте корневую подкормку с внекорневым опрыскиванием микроудобрениями.
  • Избегайте удобрений с хлором: вместо хлористого калия используйте сульфат калия.
  • Следите за состоянием растений. Если листья начинают желтеть или бледнеть, это сигнал о нехватке отдельных микроэлементов.
Только крепкая и здоровая рассада выдержит стресс после пересадки в грунт
Только крепкая и здоровая рассада выдержит стресс после пересадки в грунт. Фото: 1MI
Тип удобрения Рецепт приготовления Способ применения
Органо-минеральное удобрение В 10 л раствора коровяка (разведенного в пропорции 1:10) добавить 30 г суперфосфата. Вносить под корень после обильного полива. Поливать жидким раствором строго под растение.
Комплексные удобрения Смешивают такие удобрения, как Кемира, Кемира Люкс, Фертика, Эффектон, азофоска, нитрофоска, гумат калия или натрия. На 10 л воды добавляют 1 ст. ложку смеси и поливают, расходуя 2 л раствора на 1 м².
Водный раствор мочевины Для полива: растворить 1 ч. ложку мочевины в 3 л воды. Для опрыскивания: в 10 л воды растворить 5 ст. ложек мочевины. Полив: по 50–100 мл под корень каждого растения. Опрыскивание: проводить до начала цветения растений.
Суперфосфат В 10 л воды растворить 15 г суперфосфата, добавить 7 г аммиачной селитры и 8 г сернокислого калия. Можно усилить раствор коровяком или пометом. Поливать под корень для лучшего эффекта. Использовать в качестве дополнительного питания для растений.

Правильные и своевременные подкормки — залог здоровой рассады и будущего урожая огурцов. Уделив внимание составу удобрений и соблюдая сроки внесения подкормок, вы гарантируете формирование мощных растений, которые легко адаптируются при пересадке и порадуют обильным плодоношением. Работайте с растениями с любовью, ведь это главный секрет успеха любого садовода.

Ранее эксперты рассказали, чем подкормить рассаду томатов, чтобы она выросла крепкой и сильной.

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