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Posted 13 февраля, 10:17

Published 13 февраля, 10:17

Modified 13 февраля, 10:19

Updated 13 февраля, 10:19

Студенты в Екатеринбурге сожгли автомобиль жены предпринимателя

Студенты в Екатеринбурге сожгли автомобиль жены предпринимателя

13 февраля 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
Два студента энергетического колледжа подожгли автомобиль BELGEE, принадлежащий жене директора строительной компании.

Сообщается, что конкуренты предпринимателя вынуждали его закрыть свое дело и угрожали. Через два дня после этого машина его супруги была сожжена. Известно, что он был куплен недавно за два миллиона рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Вскоре полиция задержала молодых людей. По их словам, они получили в мессенджере задание от анонимных пользователей. Сейчас задержанным грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге неизвестные сожгли несколько элитных автомобилей на Волгоградской улице.

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