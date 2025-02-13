Студенты в Екатеринбурге сожгли автомобиль жены предпринимателя

Posted 13 февраля, 10:17
Published 13 февраля, 10:17
Modified 13 февраля, 10:19
Updated 13 февраля, 10:19
Сообщается, что конкуренты предпринимателя вынуждали его закрыть свое дело и угрожали. Через два дня после этого машина его супруги была сожжена. Известно, что он был куплен недавно за два миллиона рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Вскоре полиция задержала молодых людей. По их словам, они получили в мессенджере задание от анонимных пользователей. Сейчас задержанным грозит до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге неизвестные сожгли несколько элитных автомобилей на Волгоградской улице.