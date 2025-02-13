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Posted 13 февраля, 16:39

Published 13 февраля, 16:39

Modified 13 февраля, 16:42

Updated 13 февраля, 16:42

Власти Ирбита по решению суда создадут защитные зоны у источников водоснабжения

Суд обязал власти Ирбита привести в порядок 47 источников водоснабжения

13 февраля 2025, 16:39
Фото: 1MI.

Власти Ирбита по решению суда создадут защитные зоны у источников водоснабжения

Суд обязал власти Ирбита и Ирбитского района создать санитарные зоны и разработать инвестиционные программы по охране 47 источников водоснабжения.

Проверка Ирбитской межрайонной прокуратуры выявила серьезные проблемы с водоснабжением. На территории не было санитарных зон для защиты питьевых источников. Это нарушало закон и могло ухудшить качество питьевой воды, рассказали в пресс-службе ведомства.

Местные власти также не подготовили программы для ремонта и модернизации 47 источников воды. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к администрациям Ирбитского района и города. Требования включали создание санитарных зон и разработку планов модернизации водоснабжения.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал администрации устранить нарушения. Работы должны быть проведены в 2025–2029 годах.

Эти меры помогут снизить риск загрязнения воды и улучшат экологическую ситуацию в регионе.

Ранее эксперты рассказали, как безопасно очистить воду из-под крана в домашних условиях.

У источников питьевой воды в Березовском появились санитарно-защитные зоны
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#Дарья Бобровицкая#Экология#Прокуратура#Суд#Вода#Ирбит#Водоснабжение#Екатеринбург#Санитарная зона
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