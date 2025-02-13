Суд обязал власти Ирбита привести в порядок 47 источников водоснабжения

Posted 13 февраля, 16:39
Published 13 февраля, 16:39
Modified 13 февраля, 16:42
Updated 13 февраля, 16:42
Проверка Ирбитской межрайонной прокуратуры выявила серьезные проблемы с водоснабжением. На территории не было санитарных зон для защиты питьевых источников. Это нарушало закон и могло ухудшить качество питьевой воды, рассказали в пресс-службе ведомства.
Местные власти также не подготовили программы для ремонта и модернизации 47 источников воды. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к администрациям Ирбитского района и города. Требования включали создание санитарных зон и разработку планов модернизации водоснабжения.
Суд встал на сторону прокуратуры и обязал администрации устранить нарушения. Работы должны быть проведены в 2025–2029 годах.
Эти меры помогут снизить риск загрязнения воды и улучшат экологическую ситуацию в регионе.
Ранее эксперты рассказали, как безопасно очистить воду из-под крана в домашних условиях.