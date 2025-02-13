tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 06:50

Published 13 февраля, 06:50

Modified 13 февраля, 06:52

Updated 13 февраля, 06:52

Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию о ДТП с автозаком с заключенными

Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию о ДТП с автозаком с заключенными

13 февраля 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Информация о ДТП с автозаком с заключенными в Свердловской области оказалась фейком.

В соцсетях Госавтоинспекторы нашли сообщение о том, что накануне, 12 февраля, в столице Среднего Урала в ДТП попал автозак с заключенными.

В Свердловской Госавтоинспекции рассказали, что данная информация является ложной и подчеркнули, что за распространение подобных сообщений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, виновным грозит уголовная статья.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе.

Фейк: на тагильском УВЗ прокомментировали угрозу взрыва
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Фейк#Екатеринбург#Инцидент#Фейки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика