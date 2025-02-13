Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию о ДТП с автозаком с заключенными

Posted 13 февраля, 06:50
Published 13 февраля, 06:50
Modified 13 февраля, 06:52
Updated 13 февраля, 06:52
В соцсетях Госавтоинспекторы нашли сообщение о том, что накануне, 12 февраля, в столице Среднего Урала в ДТП попал автозак с заключенными.
В Свердловской Госавтоинспекции рассказали, что данная информация является ложной и подчеркнули, что за распространение подобных сообщений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, виновным грозит уголовная статья.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области распространился фейк о беспилотниках в небе.