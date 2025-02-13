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Posted 13 февраля, 06:34

Published 13 февраля, 06:34

Modified 13 февраля, 06:36

Updated 13 февраля, 06:36

«Термичка» — новый проект на «Старом Демидовском заводе» Нижнего Тагила

«Термичка» — новый проект на «Старом Демидовском заводе» Нижнего Тагила

13 февраля 2025, 06:34
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru.
Символично, что презентацию нового проекта Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» приурочили к 8 февраля, к Дню российской науки.

Как подчеркнула в своём выступлении директор Нижнетагильского музея-заповедника Э. Р. Меркушева, в прошлом году Российская академия наук отметила своё 300-летие, а в 2025 году такой же юбилей у «Старого Демидовского завода», ставшего музеем, эко-индустриальным технопарком. И это совпадение отнюдь не случайно: академия наук и Демидовский завод зародились благодаря реформам Петра Первого.

Э. Р. Меркушева (справа) и М. В. Кузовкова
Э. Р. Меркушева (справа) и М. В. Кузовкова. Фото: Виктор Кузнецов

Идя в ногу со временем, на «Старом Демидовском заводе» несколько лет назад отошли от одной лишь идеи музеефикации. Эта площадка должна не только сохранять, популяризировать индустриальное наследие, но и адаптировать её к современной жизни. Одна из удачных адаптаций — реверс-инжиниринг, или обратный инжиниринг, процесс разработки конструктивной документации, 3Д-моделей объектов.

Как рассказала заместитель директора по индустриальному наследию М. В. Кузовкова, реверс-инжиниринг в научных разработках музея используют с 90-х годов прошлого века. Это современный метод изображения объектов индустриального наследия, которые либо сохранились частично, или исчезли совсем. С помощью реверс — инжиниринга удалось воссоздать в 3Д-моделях более полусотни объектов: ландшафты, здания, сооружения, оборудование музея.

Благодаря новой технологии ожила сама история завода на экране. Среди 3Д-моделей-заводская плотина, пункт управления доменными печами, штанговая машина, благодаря которой откачивалась вода из Меднорудянских шахт, и другие. Но погрузиться в историю «Старого Демидовского завода» можно и на реальных объектах музея. Для этого представителей СМИ пригласили в «Термичку»: новый индустриальный объект в механическом цехе, который работал с первой половины 19 века до 2014 года. Там некогда находилась заводская лаборатория, которую в современных реалиях превратили в лабораторию М. В. Ломоносова, много сделавшего для развития российской науки, в том числе металлургии и химии.

в лаборатории М.В. Ломоносова
в лаборатории М.В. Ломоносова
3Д-модель оборудования «Старого Демидовского завода».
в лаборатории М.В. Ломоносова. Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

В одной из печей в тот день, как и в далёкие времена, горел огонь. Металлическую заготовку нагрели на огне, а затем остудили в холодной воде. После такой термообработки и закалки металл становится прочнее, выдерживает большие нагрузки.

А чем ещё мог заниматься в такой лаборатории М. В. Ломоносов? Конечно, проводил различные химические опыты, занимался, в частности, производством стекла. Для этого в лаборатории колбы, различная химическая посуда, формулы, реактивы, минералы, смальта — цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок.

мастер-класс по химии
мастер-класс по химии. Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Побывали гости и в кузнице, где нагретая в горне заготовка благодаря мастерству кузнеца превратилась в нужную деталь, а затем на столярном участке, где, как и в лаборатории М. В. Ломонова, продолжили мастер-класс, провели несколько химических опытов, получили берлинскую лазурь, коллоидные «сады» и даже съедобное «стекло», превратив кристаллический изомальт, — низкокалорийный заменитель сахара, — в вязкую жидкую субстанцию, а затем в затвердевшие карамельки.

в кузнице
в кузнице. Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Конечно, такие экскурсии понравятся и взрослым, и детям. Пройтись по новому маршруту, по новым локациям тагильчане и гости города смогут уже этой весной. Впереди посетителей ждут новые выставки, театральные и музыкальные фестивали, просветительские акции. Празднование 300-летнего юбилея « Старого Демидовского завода» продлится до октября, будет масштабным и интересным!

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