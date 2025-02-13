«Термичка» — новый проект на «Старом Демидовском заводе» Нижнего Тагила

Благодаря новой технологии ожила сама история завода на экране. Среди 3Д-моделей-заводская плотина, пункт управления доменными печами, штанговая машина, благодаря которой откачивалась вода из Меднорудянских шахт, и другие. Но погрузиться в историю «Старого Демидовского завода» можно и на реальных объектах музея. Для этого представителей СМИ пригласили в «Термичку»: новый индустриальный объект в механическом цехе, который работал с первой половины 19 века до 2014 года. Там некогда находилась заводская лаборатория, которую в современных реалиях превратили в лабораторию М. В. Ломоносова, много сделавшего для развития российской науки, в том числе металлургии и химии.