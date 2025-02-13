У девочки в Екатеринбурге заболел живот и она скончалась

Posted 13 февраля, 09:13
Published 13 февраля, 09:13
Modified 13 февраля, 09:15
Updated 13 февраля, 09:15
Девочка пожаловалась маме, что у нее заболел живот и стало трудно дышать. Ей вызвали врачей, однако школьница скончалась до того, как приехала скорая, пишет Е1.
Хронических заболеваний у ребенка не было. Недавно у нее была простуда. Предположительно, это было ОРВИ. Точную причину смерти установят во время экспертизы.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге девочка умерла во время посиделок с друзьями в подъезде дома.