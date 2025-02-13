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Posted 13 февраля, 09:13

Published 13 февраля, 09:13

Modified 13 февраля, 09:15

Updated 13 февраля, 09:15

У девочки в Екатеринбурге заболел живот и она скончалась

У девочки в Екатеринбурге заболел живот и она скончалась

13 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге скончалась семиклассница после того, как она почувствовала себя плохо. Происшествие случилось 12 февраля 2025 года.

Девочка пожаловалась маме, что у нее заболел живот и стало трудно дышать. Ей вызвали врачей, однако школьница скончалась до того, как приехала скорая, пишет Е1.

Хронических заболеваний у ребенка не было. Недавно у нее была простуда. Предположительно, это было ОРВИ. Точную причину смерти установят во время экспертизы.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге девочка умерла во время посиделок с друзьями в подъезде дома.

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