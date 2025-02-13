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Posted 13 февраля, 10:36

Published 13 февраля, 10:36

Modified 13 февраля, 10:38

Updated 13 февраля, 10:38

Участник СВО из Екатеринбурга не получает выплату за ранение из-за решения командира

Участник СВО из Екатеринбурга не получает выплату за ранение из-за решения командира

13 февраля 2025, 10:36
Фото: 1MI.
Мобилизованный из Екатеринбурга Алексей Шаталов уже почти год не может получить положенную социальную выплату.

После тяжелого ранения мужчина находится в госпитале, но командир полка отказал в выплате, ссылаясь на несуществующий указ президента отменить выплаты за ранения, пишет ЕАН со ссылкой на информацию от мамы раненого.

На самом деле приказ Минобороны о выплатах действует, но Алексей получает только зарплату по званию и должности. Мать военнослужащего обратилась в прокуратуру и Следственный комитет, но ответа пока нет. Известно, что это не единичный случай в полку.

Свердловский боец СВО не мог получить положенную за ранение выплату
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Ранение#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО
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