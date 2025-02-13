Участник СВО из Екатеринбурга не получает выплату за ранение из-за решения командира

Posted 13 февраля, 10:36
Published 13 февраля, 10:36
Modified 13 февраля, 10:38
Updated 13 февраля, 10:38
После тяжелого ранения мужчина находится в госпитале, но командир полка отказал в выплате, ссылаясь на несуществующий указ президента отменить выплаты за ранения, пишет ЕАН со ссылкой на информацию от мамы раненого.
На самом деле приказ Минобороны о выплатах действует, но Алексей получает только зарплату по званию и должности. Мать военнослужащего обратилась в прокуратуру и Следственный комитет, но ответа пока нет. Известно, что это не единичный случай в полку.
Напомним, участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение