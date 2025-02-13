В Екатеринбурге часть дома оставалась без холодной воды из-за халатности соседей

Posted 13 февраля, 08:15
Published 13 февраля, 08:15
Modified 13 февраля, 08:17
Updated 13 февраля, 08:17
В одной из квартир на улице Блюхера образовалась неполадка, в результате чего часть жильцов осталась без водоснабжения.
Собственники не пускали в помещение сантехников из УК, чтобы устранить проблему. В результате попасть в квартиру специалисты смогли только после привлечения к решению вопроса судебных приставов.
Они оштрафовали на 5000 рублей владельцев квартиры и сообщили, что если доступ так и не будет дан, то дело будет передано в суд. Только после этого сантехники смогли приступить к работе и устранили большой засор, рассказали в региональном ГУФССП.
Напомним, в Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей.