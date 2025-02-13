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Posted 13 февраля, 08:15

Published 13 февраля, 08:15

Modified 13 февраля, 08:17

Updated 13 февраля, 08:17

В Екатеринбурге часть дома оставалась без холодной воды из-за халатности соседей

В Екатеринбурге часть дома оставалась без холодной воды из-за халатности соседей

13 февраля 2025, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге жильцы пустили в свою квартиру сантехников устранить проблему только после штрафов и угроз судом.

В одной из квартир на улице Блюхера образовалась неполадка, в результате чего часть жильцов осталась без водоснабжения.

Собственники не пускали в помещение сантехников из УК, чтобы устранить проблему. В результате попасть в квартиру специалисты смогли только после привлечения к решению вопроса судебных приставов.

Они оштрафовали на 5000 рублей владельцев квартиры и сообщили, что если доступ так и не будет дан, то дело будет передано в суд. Только после этого сантехники смогли приступить к работе и устранили большой засор, рассказали в региональном ГУФССП.

Напомним, в Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Штраф#Судебный пристав#Екатеринбург#Инцидент
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