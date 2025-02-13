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Posted 13 февраля, 15:03

Published 13 февраля, 15:03

Modified 13 февраля, 15:05

Updated 13 февраля, 15:05

В Екатеринбурге растет число кишечных инфекций у детей

В Екатеринбурге растет число кишечных инфекций у детей

13 февраля 2025, 15:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге наблюдается всплеск заболеваемости кишечными инфекциями среди детей.

Педиатры связывают это с аномально теплой зимой, которая способствует распространению ротавируса, энтеровируса и норовируса, сообщает ЕАН информацию от детского врача.

Врачи рекомендуют родителям ограничить посещение общественных мест, тщательно соблюдать гигиену, а также включать в рацион детей кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что в Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла еще на 4%.

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Заболеваемость#Заболевшие#Заболевания#Екатеринбург
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