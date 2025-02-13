В Екатеринбурге растет число кишечных инфекций у детей

Posted 13 февраля, 15:03
Published 13 февраля, 15:03
Modified 13 февраля, 15:05
Updated 13 февраля, 15:05
Педиатры связывают это с аномально теплой зимой, которая способствует распространению ротавируса, энтеровируса и норовируса, сообщает ЕАН информацию от детского врача.
Врачи рекомендуют родителям ограничить посещение общественных мест, тщательно соблюдать гигиену, а также включать в рацион детей кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи.
Ранее сообщалось, что в Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла еще на 4%.