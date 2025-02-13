В Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции

Posted 13 февраля, 07:33
Published 13 февраля, 07:33
Modified 13 февраля, 07:35
Updated 13 февраля, 07:35
Мигранты сотнями приходят сюда к пяти часам утра, чтобы занять очередь.
Дело в том, что миграционный отдел здесь работает дважды в неделю и всего по два часа. Поэтому, чтобы подтвердить вид на жительство, иностранцы приходят задолго до начала часов приема, чтобы занять очередь. Внутри помещения места быстро заканчиваются и очередь растягивается на улице.
Тем, кто не успевает вовремя сдать документы с ВНЖ, грозит депортация или штраф, пишет Е1.
При этом люди в очереди рассказывают, что специалисты постоянно куда-то выходят, выполняют свою работу медленно и разговаривают не вежливо.
Ранее в Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек.