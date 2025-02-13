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Posted 13 февраля, 07:33

Published 13 февраля, 07:33

Modified 13 февраля, 07:35

Updated 13 февраля, 07:35

В Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции

В Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции

13 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге на Вторчермете сотни иностранных граждан штурмуют миграционный отдел.

Мигранты сотнями приходят сюда к пяти часам утра, чтобы занять очередь.

Дело в том, что миграционный отдел здесь работает дважды в неделю и всего по два часа. Поэтому, чтобы подтвердить вид на жительство, иностранцы приходят задолго до начала часов приема, чтобы занять очередь. Внутри помещения места быстро заканчиваются и очередь растягивается на улице.

Тем, кто не успевает вовремя сдать документы с ВНЖ, грозит депортация или штраф, пишет Е1.

При этом люди в очереди рассказывают, что специалисты постоянно куда-то выходят, выполняют свою работу медленно и разговаривают не вежливо.

Ранее в Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент#Мигрант
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