В Екатеринбурге сотни мигрантов столпились в полиции

Дело в том, что миграционный отдел здесь работает дважды в неделю и всего по два часа. Поэтому, чтобы подтвердить вид на жительство, иностранцы приходят задолго до начала часов приема, чтобы занять очередь. Внутри помещения места быстро заканчиваются и очередь растягивается на улице.