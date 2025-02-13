Врач Кашух рассказала о риске аллергии при употреблении пищи из насекомых

Сырьё из них содержит больше белка и полезных нутриентов, чем пшеничная мука, а затрат на его производство требуется меньше, однако не стоит забывать о рисках для здоровья, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест». В первую очередь, по её словам, это вероятность заражения бактериальными и паразитарными инфекциями.