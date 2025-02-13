Врач Кашух рассказала о риске аллергии при употреблении пищи из насекомых

Posted 13 февраля, 08:00
Published 13 февраля, 08:00
Modified 13 февраля, 08:25
Updated 13 февраля, 08:25
Сырьё из них содержит больше белка и полезных нутриентов, чем пшеничная мука, а затрат на его производство требуется меньше, однако не стоит забывать о рисках для здоровья, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест». В первую очередь, по её словам, это вероятность заражения бактериальными и паразитарными инфекциями.
«Поскольку насекомые перерабатывают органические отходы, они могут контактировать с фекальными бактериями и вирусами, что делает их потенциальными источниками пищевых инфекций. Насекомые могут быть переносчиками Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, а также паразитов, включая нематод и простейших. Термическая обработка снижает этот риск, но не гарантирует полной безопасности», — добавила она.
Ещё один аспект, который важно учитывать, — накопление токсинов и тяжёлых металлов, предупредила врач.
«Насекомые, выращенные в неконтролируемых условиях, могут содержать кадмий, свинец, ртуть и мышьяк. Эти вещества накапливаются в хитиновом покрове и внутренних органах, что представляет угрозу для здоровья человека, особенно при частом употреблении. К примеру, превышение допустимых уровней кадмия может негативно сказаться на работе почек и состоянии нервной системы», — добавила собеседница RT.
Также, по её словам, нельзя исключать риск аллергических реакций.
«Белковые структуры насекомых, особенно тропомиозин, аргининкиназа и хитиназы, схожи с аллергенами морепродуктов (креветок, крабов) и пылевых клещей. В зависимости от индивидуальных особенностей организма реакция может быть разной: кто-то отделается зудом или легкой крапивницей, а у кого-то может развиться отёк Квинке или анафилактический шок», — заключила Кашух.