Здание BURGER KING за 46 миллионов продают в Нижнем Тагиле

Posted 13 февраля, 10:17
Published 13 февраля, 10:17
Modified 13 февраля, 10:19
Updated 13 февраля, 10:19
Помимо здания, площадью в 297,3 квадратных метра, покупателю будет предоставлен земельный участок в 1,4 тысячи квадратных метров. Желающим приобрести лот на популярном сайте объявлений придется заплатить порядка 154,7 тысячи рублей за м².
Объект построен и сдан в 2019 году, на сегодняшний день его арендует BURGER KING. В здании чистовая отделка и центральное отопление, оно готово к эксплуатации. Для посетителей оборудована парковка на улице.
Примечательно, что с момента публикации объявления цена на лот выросла в два раза, выяснила редакция TagilCity.ru.