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Posted 13 февраля, 10:17

Published 13 февраля, 10:17

Modified 13 февраля, 10:19

Updated 13 февраля, 10:19

Авито

Здание BURGER KING за 46 миллионов продают в Нижнем Тагиле

13 февраля 2025, 10:17
Здание на улице Аганичева, 18А, где сейчас в Нижнем Тагиле расположен BURGER KING, продает собственник за 46 миллионов рублей. Общепит арендует данную площадь.

Помимо здания, площадью в 297,3 квадратных метра, покупателю будет предоставлен земельный участок в 1,4 тысячи квадратных метров. Желающим приобрести лот на популярном сайте объявлений придется заплатить порядка 154,7 тысячи рублей за м².

Объект построен и сдан в 2019 году, на сегодняшний день его арендует BURGER KING. В здании чистовая отделка и центральное отопление, оно готово к эксплуатации. Для посетителей оборудована парковка на улице.

Примечательно, что с момента публикации объявления цена на лот выросла в два раза, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Скриншот Авито

Напомним, что в Нижнем Тагиле на продажу выставлен Букатинский рынок за 39,7 миллиона рублей.

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