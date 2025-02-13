Житель Алапаевска с инвалидностью пропал два месяца назад

Posted 13 февраля, 04:13
Published 13 февраля, 04:13
Modified 13 февраля, 04:15
Updated 13 февраля, 04:15
По словам его матери, раньше ее сын уже пропадал, и найти его удалось только спустя три года в Екатеринбурге. Домой он вернулся за несколько месяцев до нового исчезновения, пишет Е1.
Сообщается, что у мужчины II группа инвалидности. В день пропажи на нем были надеты штаны и пуховик зеленого цвета, кроссовки и шапка. Его разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 3 февраля 2025 года в Камышлове пропала пожилая женщина.