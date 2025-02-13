tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 04:13

Published 13 февраля, 04:13

Modified 13 февраля, 04:15

Updated 13 февраля, 04:15

Житель Алапаевска с инвалидностью пропал два месяца назад

Житель Алапаевска с инвалидностью пропал два месяца назад

13 февраля 2025, 04:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Алапаевске пропал 31-летний мужчина с врожденным заболеванием ЦНС. От него нет никаких известий со 2 января 2025 года.

По словам его матери, раньше ее сын уже пропадал, и найти его удалось только спустя три года в Екатеринбурге. Домой он вернулся за несколько месяцев до нового исчезновения, пишет Е1.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Сообщается, что у мужчины II группа инвалидности. В день пропажи на нем были надеты штаны и пуховик зеленого цвета, кроссовки и шапка. Его разыскивают сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 3 февраля 2025 года в Камышлове пропала пожилая женщина.

85 человек в Свердловской области пропали с начала года
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулсяЖитель Екатеринбурга уехал из дома на машине и пропалДевушка в темно-синем пуховике из Екатеринбурга пропала сутки назад
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Поиск#Поисковый отряд#Мужчина#ЧП#Пропал#Приметы#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика