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Posted 13 февраля, 05:34

Published 13 февраля, 05:34

Modified 13 февраля, 05:36

Updated 13 февраля, 05:36

Житель Екатеринбурга купил на барахолке редкую старинную монету

Житель Екатеринбурга купил на барахолке редкую старинную монету

13 февраля 2025, 05:34
Фото: Бабаевский краеведческий музей.
77-летний пенсионер из Екатеринбурга приобрел 17 лет назад на барахолке редкую монету 1835 года, а спустя годы передал ее краеведческому музею в город Бабаево, который расположен в Вологодской области.

Монету изготовили к 10-летию правления Николая I. С одной стороны на ней выгравирован император, а на другой — его семья. По словам хранителя музейных фондов Нины Касаткиной, у этой монеты был очень маленький тираж, пишет «КП-Екатеринбург».

Также екатеринбуржец отдал музею царскую ложку из серебра. По слухам, столовый прибор был изготовлен из медали «За взятие шведских кораблей». Пенсионер рассказал, что решил передать эти экспонаты в музей Бабаево, так как когда-то жил там.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге нашли старинные монеты и оружие.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Пенсионер#Музей#История#Экспонаты#Краеведческий музей#Екатеринбург#Монета
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