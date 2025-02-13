Житель Екатеринбурга купил на барахолке редкую старинную монету

Posted 13 февраля, 05:34
Published 13 февраля, 05:34
Modified 13 февраля, 05:36
Updated 13 февраля, 05:36
Монету изготовили к 10-летию правления Николая I. С одной стороны на ней выгравирован император, а на другой — его семья. По словам хранителя музейных фондов Нины Касаткиной, у этой монеты был очень маленький тираж, пишет «КП-Екатеринбург».
Также екатеринбуржец отдал музею царскую ложку из серебра. По слухам, столовый прибор был изготовлен из медали «За взятие шведских кораблей». Пенсионер рассказал, что решил передать эти экспонаты в музей Бабаево, так как когда-то жил там.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге нашли старинные монеты и оружие.