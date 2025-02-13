Житель Свердловской области украл полмиллиона через вирусную программу

Во время следствия выяснилось, что действия мошенника не ограничивались кражей денег у пенсионеров. Он распространял вирусы через Telegram, а программы маскировал под «списки пропавших без вести» в зоне СВО. Родственники устанавливали эти файлы в попытке найти своих близких. Это давало злоумышленнику доступ к банковским картам, учетным записям и личным данным.