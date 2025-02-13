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Posted 13 февраля, 15:46

Published 13 февраля, 15:46

Modified 13 февраля, 15:49

Updated 13 февраля, 15:49

Свердловчанин похитил свыше 500 тысяч рублей через вредоносные программы

Житель Свердловской области украл полмиллиона через вирусную программу

13 февраля 2025, 15:46
Фото: 1MI.

Свердловчанин похитил свыше 500 тысяч рублей через вредоносные программы

В Свердловской области задержан 20-летний мошенник, который совершил серию преступлений, используя вредоносное программное обеспечение.

Мошенник находил объявления о пропаже телефонов на платформе «ВКонтакте». Он связывался с пользователями через мессенджер WhatsApp и предлагал скачать приложение, якобы помогающее определить местонахождение утраченного устройства. На деле жертвы загружали вредоносное ПО — троян, который давал злоумышленнику доступ к смартфонам. Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

Так, пенсионерка из Свердловской области загрузила такое приложение и потеряла 24 тысячи рублей

Во время следствия выяснилось, что действия мошенника не ограничивались кражей денег у пенсионеров. Он распространял вирусы через Telegram, а программы маскировал под «списки пропавших без вести» в зоне СВО. Родственники устанавливали эти файлы в попытке найти своих близких. Это давало злоумышленнику доступ к банковским картам, учетным записям и личным данным.

Ущерб от его действий составил более 500 тысяч рублей, пострадали не менее 12 человек. При обыске были обнаружены компьютерные файлы. Вина злоумышленника доказана.

Ранее пенсионерка из Нижнего Тагила отдала аферистам 250 тысяч рублей.

В Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей
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