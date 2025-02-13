Житель Талицы отсудил почти 35 тысяч рублей у магазина за некачественную пилу

Posted 13 февраля, 09:50
Published 13 февраля, 09:50
Modified 13 февраля, 09:52
Updated 13 февраля, 09:52
Горожанин купил в магазине торцовочную пилу, которая стоила более девяти тысяч. Во время работы у нее сломалась станина, после чего мужчина обратился в сервисный центр. Сотрудники пришли к выводу, что повреждения появились по его вине, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Покупатель с этим не согласился и подал в суд заявление. В отношении пилы провели экспертизу, во время который были выявлены производственные недостатки. В связи с этим с магазина взыскали около 35 тысяч рублей.
Напомним, фотограф отсудил у цветочного магазина из Екатеринбурга 36 тысяч рублей за использование его фотографий без указания авторства.