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Posted 13 февраля, 09:50

Published 13 февраля, 09:50

Modified 13 февраля, 09:52

Updated 13 февраля, 09:52

Житель Талицы отсудил почти 35 тысяч рублей у магазина за некачественную пилу

Житель Талицы отсудил почти 35 тысяч рублей у магазина за некачественную пилу

13 февраля 2025, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Суд взыскал с магазина «Хозяин» в Талице около 35 тысяч рублей за товар низкого качества.

Горожанин купил в магазине торцовочную пилу, которая стоила более девяти тысяч. Во время работы у нее сломалась станина, после чего мужчина обратился в сервисный центр. Сотрудники пришли к выводу, что повреждения появились по его вине, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Покупатель с этим не согласился и подал в суд заявление. В отношении пилы провели экспертизу, во время который были выявлены производственные недостатки. В связи с этим с магазина взыскали около 35 тысяч рублей.

Напомним, фотограф отсудил у цветочного магазина из Екатеринбурга 36 тысяч рублей за использование его фотографий без указания авторства.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Экспертиза#Магазин#Роспотребнадзор#Талица#Хозяин#Товар#Екатеринбург#Некачественный товар
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