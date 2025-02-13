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Posted 13 февраля, 09:01

Published 13 февраля, 09:01

Modified 13 февраля, 09:03

Updated 13 февраля, 09:03

Жители ЖК «Депо» в Екатеринбурге получили платежки за свет и тепло на 28 000 рублей

Жители ЖК «Депо» в Екатеринбурге получили платежки за свет и тепло на 28 000 рублей

13 февраля 2025, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.
Жильцы екатеринбургского ЖК «Депо» получили огромные счета за отопление и воду.

Начисления не делались пять месяцев, поэтому счета пришли сразу за весь период — с сентября по январь. Некоторым жильцам придется заплатить до 28 тысяч рублей.

В УК пояснили, что это перерасчет, и сумму можно оплатить частями. Вопрос с начислениями за электроэнергию пока решается, так как договор с энергетиками еще не заключен. Застройщик «Брусника» подтвердил информацию и заверил, что в феврале будет произведен перерасчет за общедомовое потребление отопления, пишет URA.RU.

Напомним, жительница Екатеринбурга получила счет в 56 тысяч за комнату в общежитии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ЖКХ#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Инцидент#Тарифы ЖКХ
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