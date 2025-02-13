Жители ЖК «Депо» в Екатеринбурге получили платежки за свет и тепло на 28 000 рублей

В УК пояснили, что это перерасчет, и сумму можно оплатить частями. Вопрос с начислениями за электроэнергию пока решается, так как договор с энергетиками еще не заключен. Застройщик «Брусника» подтвердил информацию и заверил, что в феврале будет произведен перерасчет за общедомовое потребление отопления, пишет URA.RU.