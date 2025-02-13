Жительницу Первоуральска осудили за мошенничество на 5,6 млн рублей

Posted 13 февраля, 11:14
Published 13 февраля, 11:14
Modified 13 февраля, 11:16
Updated 13 февраля, 11:16
В Первоуральске вынесен приговор женщине, которая обманула 23 человека на сумму более 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Она брала деньги в долг у знакомых и родственников под разными предлогами, обещая вернуть, но тратила их на азартные игры. Долг она никому из них не вернула.
Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима.
Ранее третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч.