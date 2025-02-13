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Posted 13 февраля, 11:14

Published 13 февраля, 11:14

Modified 13 февраля, 11:16

Updated 13 февраля, 11:16

Жительницу Первоуральска осудили за мошенничество на 5,6 млн рублей

Жительницу Первоуральска осудили за мошенничество на 5,6 млн рублей

13 февраля 2025, 11:14
Фото: 1MI.
Свердловчанка назанимала в долг у своих знакомых более 5 миллионов рублей и проиграла их в азартные игры.

В Первоуральске вынесен приговор женщине, которая обманула 23 человека на сумму более 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Она брала деньги в долг у знакомых и родственников под разными предлогами, обещая вернуть, но тратила их на азартные игры. Долг она никому из них не вернула.

Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима.

Ранее третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Деньги#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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