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Posted 14 февраля, 15:45

Published 14 февраля, 15:45

Modified 14 февраля, 15:47

Updated 14 февраля, 15:47

Екатеринбургский боксер Абдуллаев будет бороться за титул чемпиона IBF в США

Боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев сразится за чемпионский титул IBF в США

14 февраля 2025, 15:45
Фото: пресc-служба RCC.

Екатеринбургский боксер Абдуллаев будет бороться за титул чемпиона IBF в США

10 мая 2024 года в Америке состоится бой за чемпионский титул IBF в легком весе. Екатеринбургский боксер Заур Абдуллаев встретится с непобежденным Рэймондом Муратайя.

Этот поединок станет вторым шансом для Заура завоевать мировой титул, и он готов удивить всех своей решимостью и превосходной формой, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Заур Абдуллаев — один из лучших российских боксеров легкого веса, выступающий под эгидой RCC Boxing Promotions. В 2019 году он впервые получил шанс стать чемпионом мира, сойдясь на ринге с Девином Хэйни. Однако тот бой закончился не в его пользу: Абдуллаев получил серьезную травму. После лечения Заур вернулся и провел девять победных поединков, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга IBF. Теперь у него снова есть возможность достичь своей главной цели — стать чемпионом мира.

Соперником Абдуллаева станет опасный американский боец Рэймонд Муратайя, занимающий четвертую позицию в рейтинге IBF. У него нет поражений на профессиональном ринге и уже доказал свой уровень, выиграв титул чемпиона Северной Америки. Этот бой, по заявлению представителей IBF, станет решающим: победителя объявят временным чемпионом мира. Это связано с тем, что действующий чемпион Василий Ломаченко временно приостановил карьеру.

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