Боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев сразится за чемпионский титул IBF в США

Заур Абдуллаев — один из лучших российских боксеров легкого веса, выступающий под эгидой RCC Boxing Promotions. В 2019 году он впервые получил шанс стать чемпионом мира, сойдясь на ринге с Девином Хэйни. Однако тот бой закончился не в его пользу: Абдуллаев получил серьезную травму. После лечения Заур вернулся и провел девять победных поединков, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга IBF. Теперь у него снова есть возможность достичь своей главной цели — стать чемпионом мира.