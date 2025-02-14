Боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев сразится за чемпионский титул IBF в США

Posted 14 февраля, 15:45
Published 14 февраля, 15:45
Modified 14 февраля, 15:47
Updated 14 февраля, 15:47
Этот поединок станет вторым шансом для Заура завоевать мировой титул, и он готов удивить всех своей решимостью и превосходной формой, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.
Заур Абдуллаев — один из лучших российских боксеров легкого веса, выступающий под эгидой RCC Boxing Promotions. В 2019 году он впервые получил шанс стать чемпионом мира, сойдясь на ринге с Девином Хэйни. Однако тот бой закончился не в его пользу: Абдуллаев получил серьезную травму. После лечения Заур вернулся и провел девять победных поединков, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга IBF. Теперь у него снова есть возможность достичь своей главной цели — стать чемпионом мира.
Соперником Абдуллаева станет опасный американский боец Рэймонд Муратайя, занимающий четвертую позицию в рейтинге IBF. У него нет поражений на профессиональном ринге и уже доказал свой уровень, выиграв титул чемпиона Северной Америки. Этот бой, по заявлению представителей IBF, станет решающим: победителя объявят временным чемпионом мира. Это связано с тем, что действующий чемпион Василий Ломаченко временно приостановил карьеру.