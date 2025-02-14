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Posted 14 февраля, 10:38

Published 14 февраля, 10:38

Modified 14 февраля, 10:40

Updated 14 февраля, 10:40

Более 3 миллионов отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников»

Более 3 миллионов отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников»

14 февраля 2025, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.
Шесть лет тюрьмы получил курьер, уроженец Челябинска, за то, что похитил у пенсионеров из Нижнего Тагила более трех миллионов рублей.

Как выяснилось в суде, по подозрению в преступлении в особо крупном размере был задержан 21-летний молодой человек. В конце 2023 года он решил заработать и сговорился с мошенниками, их личности не установлены.

Злоумышленники использовали старую схему. Они изменяли голоса и звонили пожилым тагильчанам. Пенсионеров убеждали, что их родственник стал виновником ДТП, теперь необходимо заплатить деньги. Затем приезжал курьер и забирал средства. Часть оставлял себе, остальное переводил подельникам.

Всего по данному делу было доказано шесть эпизодов мошенничества. Обвиняемому назначено шесть лет колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что мошенники в Свердловской области придумали новую схему обмана с QR-кодами.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей
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