Более 3 миллионов отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников»

Posted 14 февраля, 10:38
Published 14 февраля, 10:38
Modified 14 февраля, 10:40
Updated 14 февраля, 10:40
Как выяснилось в суде, по подозрению в преступлении в особо крупном размере был задержан 21-летний молодой человек. В конце 2023 года он решил заработать и сговорился с мошенниками, их личности не установлены.
Злоумышленники использовали старую схему. Они изменяли голоса и звонили пожилым тагильчанам. Пенсионеров убеждали, что их родственник стал виновником ДТП, теперь необходимо заплатить деньги. Затем приезжал курьер и забирал средства. Часть оставлял себе, остальное переводил подельникам.
Всего по данному делу было доказано шесть эпизодов мошенничества. Обвиняемому назначено шесть лет колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, что мошенники в Свердловской области придумали новую схему обмана с QR-кодами.