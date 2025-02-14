Брутто-контракт на бумаге, грязь в салоне: в Екатеринбурге штрафуют перевозчиков

С февраля 2025 года Екатеринбург перешел на систему брутто-контрактов в сфере общественного транспорта. Теперь доход перевозчиков не зависит от числа проданных билетов — они получают фиксированную оплату за каждый пройденный километр. Это должно было сделать систему более прозрачной и удобной, как для пассажиров, так и для властей. Однако внедрение новой схемы работы уже сопровождается серьезными проблемами.