Брутто-контракт на бумаге, грязь в салоне: в Екатеринбурге штрафуют перевозчиков

Posted 14 февраля, 16:16
Published 14 февраля, 16:16
Modified 14 февраля, 16:18
Updated 14 февраля, 16:18
Зарегистрировано много мелких нарушений, но не обошлось и без крупных инцидентов. Сумма штрафов уже достигла 134 тысяч рублей, а список компаний-нарушителей возглавила «Уралтрансгрупп», пишет 66.ru со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга.
С февраля 2025 года Екатеринбург перешел на систему брутто-контрактов в сфере общественного транспорта. Теперь доход перевозчиков не зависит от числа проданных билетов — они получают фиксированную оплату за каждый пройденный километр. Это должно было сделать систему более прозрачной и удобной, как для пассажиров, так и для властей. Однако внедрение новой схемы работы уже сопровождается серьезными проблемами.
«Уралтрансгрупп» оказалась в лидерах по количеству претензий — 16 раз компании выписывали штрафы за мелкие нарушения, такие как грязные салоны или поврежденная обивка. «Авто-Гамма» заплатит за девять аналогичных случаев. Семь штрафов получила компания «Авто-Ном».
Самую крупную сумму выплатит компания «Форт-Транс»: она получила три штрафа, из которых один за грубое нарушение — продажу бумажных билетов из кассовой катушки. Деньги поступали не в городскую казну, а оставались у перевозчика. «Проделки» обошлись компании в 100 тысяч рублей.
Первые штрафы показали слабые места внедрения системы брутто-контрактов. Власти Екатеринбурга обещают усилить контроль за перевозчиками, а также в будущем ужесточить ответственность за грубые нарушения.
Ранее стало известно, что «Гортранс» в Екатеринбурге возглавил Михаил Щипанов.