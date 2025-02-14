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Posted 14 февраля, 16:16

Published 14 февраля, 16:16

Modified 14 февраля, 16:18

Updated 14 февраля, 16:18

В Екатеринбурге перевозчиков штрафуют за нарушения по брутто-контрактам

Брутто-контракт на бумаге, грязь в салоне: в Екатеринбурге штрафуют перевозчиков

14 февраля 2025, 16:16
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге перевозчиков штрафуют за нарушения по брутто-контрактам

С переходом общественного транспорта Екатеринбурга на новую систему брутто-контрактов перевозчики уже успели заработать серьезные штрафы.

Зарегистрировано много мелких нарушений, но не обошлось и без крупных инцидентов. Сумма штрафов уже достигла 134 тысяч рублей, а список компаний-нарушителей возглавила «Уралтрансгрупп», пишет 66.ru со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга.

С февраля 2025 года Екатеринбург перешел на систему брутто-контрактов в сфере общественного транспорта. Теперь доход перевозчиков не зависит от числа проданных билетов — они получают фиксированную оплату за каждый пройденный километр. Это должно было сделать систему более прозрачной и удобной, как для пассажиров, так и для властей. Однако внедрение новой схемы работы уже сопровождается серьезными проблемами.

«Уралтрансгрупп» оказалась в лидерах по количеству претензий — 16 раз компании выписывали штрафы за мелкие нарушения, такие как грязные салоны или поврежденная обивка. «Авто-Гамма» заплатит за девять аналогичных случаев. Семь штрафов получила компания «Авто-Ном».

Самую крупную сумму выплатит компания «Форт-Транс»: она получила три штрафа, из которых один за грубое нарушение — продажу бумажных билетов из кассовой катушки. Деньги поступали не в городскую казну, а оставались у перевозчика. «Проделки» обошлись компании в 100 тысяч рублей.

Первые штрафы показали слабые места внедрения системы брутто-контрактов. Власти Екатеринбурга обещают усилить контроль за перевозчиками, а также в будущем ужесточить ответственность за грубые нарушения.

Ранее стало известно, что «Гортранс» в Екатеринбурге возглавил Михаил Щипанов.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Контракт#Пассажиры#Штрафы#Екатеринбург#Перевозчики
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