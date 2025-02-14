Что такое пластика преддверия полости рта

Не менее значимым аспектом вестибулопластики является ее влияние на психосоциальное состояние пациентов. Процедура не только решает проблемы, связанные с физическим дискомфортом или эстетическими недостатками, но и способствует улучшению самооценки и уверенности в себе. Особенно это актуально для подростков и молодых людей, для которых внешний вид играет важную роль в социальной адаптации. Успешное восстановление формы и функции преддверия полости рта позволяет пациентам чувствовать себя более комфортно в общении и в повседневной жизни, что, в свою очередь, подчеркивает важность вестибулопластики как неотъемлемой части стоматологического лечения.