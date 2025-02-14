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Posted 14 февраля, 04:20

Published 14 февраля, 04:20

Modified 14 февраля, 06:19

Updated 14 февраля, 06:19

Девочке в Нижнем Тагиле прищемило руку дверью в автобусе

Девочке в Нижнем Тагиле прищемило руку дверью в автобусе

14 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле девочке прищемило руку дверью автобуса №46 на улице Пархоменко. Инцидент произошел днем 13 февраля 2025 года.

Водитель, не дождавшись, пока в салон сядут все пассажиры, закрыл дверь и поехал. Девочке, которая не успела зайти, прищемило руку, в результате чего ей пришлось бежать некоторое время, рассказали в группе Вконтакте «Черный список Тагила».

По словам мамы ребенка, водитель остановился только после того, как пассажиры начали ему об этом кричать.

Пассажиры всю поездку наблюдали непрофессиональную и грубую езду водителя, он проезжал на красный сигнал светофора и не замечал остановки. Будьте осторожны при посадке в автобус, — сообщили очевидцы.
По данному факту в Госавтоинспекции г. Нижнего Тагила проведут проверку, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, 6 февраля 2025 года в Екатеринбурге автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пассажирка общественного транспорта упала на пол и пострадала.

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