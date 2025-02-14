Девочке в Нижнем Тагиле прищемило руку дверью в автобусе

Водитель, не дождавшись, пока в салон сядут все пассажиры, закрыл дверь и поехал. Девочке, которая не успела зайти, прищемило руку, в результате чего ей пришлось бежать некоторое время, рассказали в группе Вконтакте «Черный список Тагила».