Ефимов: С 2020 года при участии инвесторов в городе возвели 58 спортивных объектов

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отчитался о том, что в 2024 году инвесторы возвели спортивный комплекс в Южном Бутове площадью пять тысяч квадратных метров, в котором посетителей принимают взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок. Помимо этого, в 2024 году был построен ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке, который вмещает в себя не только каток, но и борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.