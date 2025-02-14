Ефимов: С 2020 года при участии инвесторов в городе возвели 58 спортивных объектов

Posted 14 февраля, 17:11
Published 14 февраля, 17:11
Modified 14 февраля, 17:11
Updated 14 февраля, 17:11
Как сообщает www.mos.ru, Владимир Ефимов обращает внимание, что в течение последней пятилетки за счет внебюджетных источников финансирования удалось построить в Москве 58 спортивных объектов общей площадью 480 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что только за прошлый год инвесторы поспособствовали строительству 11 зданий спортивной инфраструктуры общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Речь идет о важных объектах и местных ФОК, например о многофункциональном комплексе «Чкалов Арена» площадью 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, ледовом дворце «Кристалл» площадью 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Наличие таких доступных по расположению объектов делают занятия спортом более комфортными для москвичей, помогая прививать населению привычку к активному образу жизни.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отчитался о том, что в 2024 году инвесторы возвели спортивный комплекс в Южном Бутове площадью пять тысяч квадратных метров, в котором посетителей принимают взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок. Помимо этого, в 2024 году был построен ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке, который вмещает в себя не только каток, но и борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Каждый спортобъект в городе сдается в эксплуатацию только после проверки Мосгосстройнадзора. В период постройки 11 спортивных объектов удалось провести суммарно порядка 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По результатам итоговых мероприятий выдавались заключения о соответствии зданий нормативам проектной документации, и далее застройщикам вручали разрешения на их запуск в работу. Самый масштабный по своим размерам ФОК с подземным паркингом на 66 машино-мест построили на Базовской улице в северной части столицы. В здании четыре этажа, где располагаются спортзалы и четыре бассейна, которые занимают суммарную площадь 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12313050/), что в период с 2011 года в столице заработали 327 новых спортивных объектов, из которых 168 были построены благодаря финансовой поддержке инвесторов.