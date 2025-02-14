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Posted 14 февраля, 07:19

Published 14 февраля, 07:19

Modified 14 февраля, 07:20

Updated 14 февраля, 07:20

Экс-начальнику РЭО ГИБДД Полевского грозит до 8 лет колонии за взятку

Экс-начальнику РЭО ГИБДД Полевского грозит до 8 лет колонии за взятку

14 февраля 2025, 07:19
Фото: tagilcity.ru.
Расследование уголовного дела за взятки в отношении экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского завершено. Следственный комитет Полевского уже передал материалы в суд.

По данной статье возможное наказание до 8 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый получал взятки за помощь тем, кто сдает экзамены на получение прав. Так, при сдаче теории, тем, кто заплатил, разрешалось использовать технические устройства для просмотра правильных ответов. В феврале 2024 года незаконная деятельность была пресечена, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, выявили преступления оперативники УФСБ и сыщики УСБ областной полиции. Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.

Ранее прокуратура оспорила приговор за взятки бывшему министру транспорта Василию Старкову, посчитав его слишком мягким.

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