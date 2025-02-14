Экс-начальнику РЭО ГИБДД Полевского грозит до 8 лет колонии за взятку

Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый получал взятки за помощь тем, кто сдает экзамены на получение прав. Так, при сдаче теории, тем, кто заплатил, разрешалось использовать технические устройства для просмотра правильных ответов. В феврале 2024 года незаконная деятельность была пресечена, сообщили в СК по Свердловской области.