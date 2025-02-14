Экс-начальнику РЭО ГИБДД Полевского грозит до 8 лет колонии за взятку

Posted 14 февраля, 07:19
Published 14 февраля, 07:19
Modified 14 февраля, 07:20
Updated 14 февраля, 07:20
По данной статье возможное наказание до 8 лет лишения свободы.
Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый получал взятки за помощь тем, кто сдает экзамены на получение прав. Так, при сдаче теории, тем, кто заплатил, разрешалось использовать технические устройства для просмотра правильных ответов. В феврале 2024 года незаконная деятельность была пресечена, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, выявили преступления оперативники УФСБ и сыщики УСБ областной полиции. Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.
Ранее прокуратура оспорила приговор за взятки бывшему министру транспорта Василию Старкову, посчитав его слишком мягким.