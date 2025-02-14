Фитолампу можете выключить: зеленый лук вырастет за 2 недели — даже грунт не нужен

Posted 14 февраля, 14:38
Published 14 февраля, 14:38
Modified 14 февраля, 14:40
Updated 14 февраля, 14:40
Лук славится своим богатым составом: витамин С, калий, фолиевая кислота и антиоксиданты. И что самое приятное — для его выращивания вам не понадобятся особые условия.
Подберите некрупные, плотные луковицы без видимых признаков гнили. Обрежьте верхнюю часть (на 1-1,5 см), чтобы ускорить процесс прорастания. Замочите луковицы в теплой воде на несколько часов — это заставит растение быстрее пустить корни. Такой простой трюк значительно улучшит динамику роста, рассказала агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Для посадки вам не потребуется почва. Вместо этого используйте древесные опилки или гранулы для кошачьего лотка.
На первом этапе «грядку» лучше укрыть. Когда появятся корешки, полиэтилен можно раскрыть, — посоветовала эксперт.
При таком способе выращивания первые корни появятся уже через несколько дней. А через 10-14 дней вы увидите зеленые перья, которые можно сразу срезать для салатов, гарниров или других блюд. Главное — не обрывайте всю зелень сразу: так лук будет продолжать расти дольше.
Держите лук в теплом месте, но избегайте прямых солнечных лучей. Если опилки или гранулы начинают подсыхать, полейте их немного обычной водой. Для ускорения вегетации можно замачивать луковицы в растворе из стимуляторов роста, хотя это не обязательно.