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Posted 14 февраля, 14:38

Published 14 февраля, 14:38

Modified 14 февраля, 14:40

Updated 14 февраля, 14:40

Для посадки лука дома необязательно использовать землю

Фитолампу можете выключить: зеленый лук вырастет за 2 недели — даже грунт не нужен

14 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI. Для посадки лука дома необязательно использовать землю
Рубрика
Дом и сад
Хотите круглый год наслаждаться свежей зеленью? Вырастить зеленый лук у себя дома проще, чем вы думаете! Для этого не понадобится ни земля, ни подсветка — только подручные материалы и немного терпения. Уже спустя пару недель вы будете лакомиться сочными зелеными перьями.

Лук славится своим богатым составом: витамин С, калий, фолиевая кислота и антиоксиданты. И что самое приятное — для его выращивания вам не понадобятся особые условия.

Как подготовить луковицы к посадке

Подберите некрупные, плотные луковицы без видимых признаков гнили. Обрежьте верхнюю часть (на 1-1,5 см), чтобы ускорить процесс прорастания. Замочите луковицы в теплой воде на несколько часов — это заставит растение быстрее пустить корни. Такой простой трюк значительно улучшит динамику роста, рассказала агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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Уникальный способ посадки без грунта

Для посадки вам не потребуется почва. Вместо этого используйте древесные опилки или гранулы для кошачьего лотка.

  • Залейте опилки кипятком и выдержите их около двух часов, чтобы они набухли.
  • После этого хорошо отожмите опилки и добавьте в них две таблетки активированного угля, измельчив их предварительно. Это предотвратит гниение луковиц и удержит свежесть «грядки».
  • Заполните полиэтиленовый пакет этой массой на треть. Аккуратно разместите луковицы в опилках, слегка утопив их.
На первом этапе «грядку» лучше укрыть. Когда появятся корешки, полиэтилен можно раскрыть, — посоветовала эксперт.

В домашних условиях зеленый лук можно выращивать круглый год
В домашних условиях зеленый лук можно выращивать круглый год. Фото: Photo by Christopher Previte on Unsplash

Когда ждать первую зелень?

При таком способе выращивания первые корни появятся уже через несколько дней. А через 10-14 дней вы увидите зеленые перья, которые можно сразу срезать для салатов, гарниров или других блюд. Главное — не обрывайте всю зелень сразу: так лук будет продолжать расти дольше.

Держите лук в теплом месте, но избегайте прямых солнечных лучей. Если опилки или гранулы начинают подсыхать, полейте их немного обычной водой. Для ускорения вегетации можно замачивать луковицы в растворе из стимуляторов роста, хотя это не обязательно.

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