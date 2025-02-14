Фитолампу можете выключить: зеленый лук вырастет за 2 недели — даже грунт не нужен

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Как подготовить луковицы к посадке Уникальный способ посадки без грунта Когда ждать первую зелень?

Хотите круглый год наслаждаться свежей зеленью? Вырастить зеленый лук у себя дома проще, чем вы думаете! Для этого не понадобится ни земля, ни подсветка — только подручные материалы и немного терпения. Уже спустя пару недель вы будете лакомиться сочными зелеными перьями.