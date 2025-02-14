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Posted 14 февраля, 07:06

Published 14 февраля, 07:06

Modified 14 февраля, 07:07

Updated 14 февраля, 07:07

Гордуму Екатеринбурга обвинили в игноре жителей

Гордуму Екатеринбурга обвинили в игноре жителей

14 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.
Городскую думу Екатеринбурга обвинили в том, что депутаты игнорируют горожан по вопросам, которые задавались Владимиру Путину на «Прямой линии».

Еще в декабре в России прошла «Прямая линия» президента. Однако всем желающим он ответить не успел. Поэтому много вопросов были поручены «Народному фронту». Он должен передать вопросы чиновникам и следить за их ответами.

По словам главы местного отделения ОНФ Вадима Савина, глава города Алексей Орлов ответил на все письма. В некоторых случаях он предложил конкретные решения. Однако от председателя думы не было получено ни одного ответа.

В связи с этим руководство отделения обратилось с заявлением в прокуратуру. Там заявили, что никаких обращений от активистов в гордуму не поступало. Ведомство организовало проверку. Сам же Савин утверждает, что направил руководителям гордумы десять писем.

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий заявила, что на площадку для обсуждения приглашений не было. Однако все сообщения, поступающие на официальные ресурсы, отрабатываются.

Ранее гордума Екатеринбурга поддержала ускоренный снос нелегальных киосков.

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