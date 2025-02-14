Грузовик съехал с дороги и опрокинулся в Екатеринбурге

Posted 14 февраля, 09:09
Published 14 февраля, 09:09
Modified 14 февраля, 09:11
Updated 14 февраля, 09:11
Автомобилист ехал на большой скорости. В какой-то момент он, не справившись с управлением, съехал с дороги, где машина перевернулась на бок, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Груз, который перевозил водитель, рассыпался на дороге. Пострадавших в результате данного ЧП нет. Проводится проверка.
Напомним, 10 февраля 2025 года под Североуральском столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей.