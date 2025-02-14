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Posted 14 февраля, 09:09

Published 14 февраля, 09:09

Modified 14 февраля, 09:11

Updated 14 февраля, 09:11

Грузовик съехал с дороги и опрокинулся в Екатеринбурге

Грузовик съехал с дороги и опрокинулся в Екатеринбурге

14 февраля 2025, 09:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге на Объездной дороге водитель грузового автомобиля Dongfeng попал в аварию. ДТП произошло 14 февраля 2025 года.

Автомобилист ехал на большой скорости. В какой-то момент он, не справившись с управлением, съехал с дороги, где машина перевернулась на бок, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Груз, который перевозил водитель, рассыпался на дороге. Пострадавших в результате данного ЧП нет. Проводится проверка.

Напомним, 10 февраля 2025 года под Североуральском столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей.

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