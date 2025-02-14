Как сохранить свое сердце здоровым?

Беречь сердце необходимо с момента рождения. Врожденные аномалии системы кровообращения чаще всего выявляются у детей до 1 года во время профилактических осмотров по возрасту, среди них преобладают пороки сердца. В 2024 году в Детской городской больнице Нижнего Тагила было выявлено 262 таких случая.