Как сохранить свое сердце здоровым?

Posted 14 февраля, 04:42
Published 14 февраля, 04:42
Modified 14 февраля, 04:44
Updated 14 февраля, 04:44
Сердце — это важнейший орган человеческого тела. Здоровье и продолжительность жизни человека напрямую зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. При этом современный ритм жизни, стресс, вредные привычки и плохое питание создают дополнительную негативную нагрузку на сердце, что повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, к провоцирующим факторам относятся также возраст, наследственность, высокий уровень холестерина, гипертония, диабет, лишний вес и малоподвижный образ жизни.
Беречь сердце необходимо с момента рождения. Врожденные аномалии системы кровообращения чаще всего выявляются у детей до 1 года во время профилактических осмотров по возрасту, среди них преобладают пороки сердца. В 2024 году в Детской городской больнице Нижнего Тагила было выявлено 262 таких случая.
Врожденные пороки сердца (ВПС) — это структурные аномалии развития сердца, его клапанов и магистральных сосудов. Они формируются на самых ранних этапах развития плода под влиянием различных факторов (генетические, факторы внешней среды и прочих).
ВПС — одни из самых частых пороков развития, поэтому очень важна своевременная диагностика. Основной метод — это УЗИ сердца, который проводится внутриутробно (пренатально) и после рождения ребёнка, в 1 месяц. При выявлении ВПС ребёнок должен быть обязательно проконсультирован детским кардиологом для определения дальнейшей тактики лечения и наблюдения, — рассказала врач-кардиолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Ольга Поварницына.
Кроме того, довольно часто у детей встречаются нарушения сердечного ритма. В 2024 году у детей в возрасте до 14 лет было выявлено 95 подобных случаев. Еще 23 случая нарушения ритма сердца обнаружили у подростков.
Эксперты говорят, что зачастую заболевания кровеносных сосудов развиваются без симптомов. Инфаркт или инсульт могут стать первыми сигналами о наличии проблемы. Стоит отметить, что к важным симптомам инфаркта относятся:
Чаще всего инсульт сопровождается резкой слабостью лицевых мышц, руки или ноги, обычно с одной стороны тела. Среди других признаков выделяются следующие внезапно появляющиеся симптомы:
Существует множество доступных каждому способов сохранить сердце здоровым:
Контроль уровня давления особенно важен, если у человека отмечаются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Актуально и для тех, кто страдает головными болями и головокружениями. В таких случаях следует измерять давление ежедневно в утренние и вечерние часы, записывая все это в тетрадь.