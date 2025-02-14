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Posted 14 февраля, 04:42

Published 14 февраля, 04:42

Modified 14 февраля, 04:44

Updated 14 февраля, 04:44

Как сохранить свое сердце здоровым?

Как сохранить свое сердце здоровым?

14 февраля 2025, 04:42
Фото: freepik.
14 февраля — Международный день осведомленности о пороках сердца. Главная цель — привлечь внимание общественности к серьезным проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и повысить уровень знаний о том, как сохранить здоровье одного из самых важных органов человека.

Сердце — это важнейший орган человеческого тела. Здоровье и продолжительность жизни человека напрямую зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. При этом современный ритм жизни, стресс, вредные привычки и плохое питание создают дополнительную негативную нагрузку на сердце, что повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, к провоцирующим факторам относятся также возраст, наследственность, высокий уровень холестерина, гипертония, диабет, лишний вес и малоподвижный образ жизни.

Беречь сердце необходимо с момента рождения. Врожденные аномалии системы кровообращения чаще всего выявляются у детей до 1 года во время профилактических осмотров по возрасту, среди них преобладают пороки сердца. В 2024 году в Детской городской больнице Нижнего Тагила было выявлено 262 таких случая.

Врожденные пороки сердца (ВПС) — это структурные аномалии развития сердца, его клапанов и магистральных сосудов. Они формируются на самых ранних этапах развития плода под влиянием различных факторов (генетические, факторы внешней среды и прочих).

ВПС — одни из самых частых пороков развития, поэтому очень важна своевременная диагностика. Основной метод — это УЗИ сердца, который проводится внутриутробно (пренатально) и после рождения ребёнка, в 1 месяц. При выявлении ВПС ребёнок должен быть обязательно проконсультирован детским кардиологом для определения дальнейшей тактики лечения и наблюдения, — рассказала врач-кардиолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Ольга Поварницына.

Кроме того, довольно часто у детей встречаются нарушения сердечного ритма. В 2024 году у детей в возрасте до 14 лет было выявлено 95 подобных случаев. Еще 23 случая нарушения ритма сердца обнаружили у подростков.

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Как распознать болезни сердца?

Эксперты говорят, что зачастую заболевания кровеносных сосудов развиваются без симптомов. Инфаркт или инсульт могут стать первыми сигналами о наличии проблемы. Стоит отметить, что к важным симптомам инфаркта относятся:

  • Боль или дискомфорт в центральной части грудной клетки;
  • Боль или дискомфорт в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине;
  • Возможно появление затрудненного дыхания или одышки, тошноты или рвоты, головокружения или потери сознания, холодного пота и бледности кожи.

Чаще всего инсульт сопровождается резкой слабостью лицевых мышц, руки или ноги, обычно с одной стороны тела. Среди других признаков выделяются следующие внезапно появляющиеся симптомы:

  • Онемение лица, руки или ноги, чаще всего с одной стороны тела;
  • Спутанность сознания, затрудненная речь;
  • Ухудшение зрения;
  • Трудности при ходьбе, головокружение и/или потеря равновесия или координации;
  • Острая головная боль без видимой причины;
  • Обморок или потеря сознания.
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Как заботиться о здоровье сердца?

Существует множество доступных каждому способов сохранить сердце здоровым:

  • Физическая активность. Сюда можно отнести ежедневные прогулки и зарядку;
  • Общий контроль за здоровьем. Регулярные профосмотры или диспансеризация;
  • Сбалансированное питание. Употребляйте больше овощей, фруктов и белковых продуктов;
  • Отсутствие стресса и нервного перенапряжения. Высыпайтесь, а также воспользуйтесь медитацией, освойте йогу, сократите времяпрепровождения за компьютером и гаджетами;
  • Отказ от вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков);
  • При появлении первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, например, долго непроходящей боли в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
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Контроль уровня давления особенно важен, если у человека отмечаются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Актуально и для тех, кто страдает головными болями и головокружениями. В таких случаях следует измерять давление ежедневно в утренние и вечерние часы, записывая все это в тетрадь.

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