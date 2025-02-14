Креков допустил перенос фестиваля «Ночь музыки» из Екатеринбурга в другие города

Напомним, ранее директор фестиваля Евгений Горенбург заявлял, что для проведения мероприятия бюджет пока сформирован только на 33%. Практически вся сумма была получена с президентских грантов. Если средств хватать не будет, то начнется сокращение площадок и количества артистов. Также он предположил, что фестиваль может переехать в другой город, например, Нижний Тагил.