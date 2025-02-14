Креков допустил перенос фестиваля «Ночь музыки» из Екатеринбурга в другие города

Posted 14 февраля, 08:00
Published 14 февраля, 08:00
Modified 14 февраля, 08:01
Updated 14 февраля, 08:01
Он назвал Нижний Тагил, Невьянск и Каменск-Уральский. Однако, по словам Крекова, вариант пока не окончательный, так как еще не окончены переговоры с командой проекта.
Напомним, ранее директор фестиваля Евгений Горенбург заявлял, что для проведения мероприятия бюджет пока сформирован только на 33%. Практически вся сумма была получена с президентских грантов. Если средств хватать не будет, то начнется сокращение площадок и количества артистов. Также он предположил, что фестиваль может переехать в другой город, например, Нижний Тагил.