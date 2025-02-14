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Posted 14 февраля, 08:00

Published 14 февраля, 08:00

Modified 14 февраля, 08:01

Updated 14 февраля, 08:01

Креков допустил перенос фестиваля «Ночь музыки» из Екатеринбурга в другие города

Креков допустил перенос фестиваля «Ночь музыки» из Екатеринбурга в другие города

14 февраля 2025, 08:00
Фото: 1MI.
Три города, куда может быть перенесен фестиваль «Ночь музыки» назвал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время своей пресс-конференции.

Он назвал Нижний Тагил, Невьянск и Каменск-Уральский. Однако, по словам Крекова, вариант пока не окончательный, так как еще не окончены переговоры с командой проекта.

Напомним, ранее директор фестиваля Евгений Горенбург заявлял, что для проведения мероприятия бюджет пока сформирован только на 33%. Практически вся сумма была получена с президентских грантов. Если средств хватать не будет, то начнется сокращение площадок и количества артистов. Также он предположил, что фестиваль может переехать в другой город, например, Нижний Тагил.

#Ирина Кирилова#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Город#Павел Креков#Перенос#Екатеринбург#Ночь музыки
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