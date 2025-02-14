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Posted 14 февраля, 08:08

Published 14 февраля, 08:08

Modified 14 февраля, 08:11

Updated 14 февраля, 08:11

Криптовалюта под контролем: легализация майнинга в России

Криптовалюта под контролем: легализация майнинга в России

14 февраля 2025, 08:08
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 ноября 2024 года в России действует закон «О майнинге», который официально разрешил добычу криптовалют. Основной целью этого шага стало усиление государственного надзора и введение налогов на этот вид деятельности. Также особое внимание будет уделено контролю за расходованием энергопотребления.

Контроль энергопотребления

Одним из ключевых аспектов стал вопрос об энергопотреблении, которое при майнинге достигает огромных масштабов. Закон четко определяет регионы, где деятельность по добыче криптовалют может осуществляться без ограничений. Своим экспертным мнением с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.

Энергетические ресурсы всегда были важным фактором в развитии любой отрасли, и майнинг не исключение. Учитывая высокие затраты электричества, государство решило ввести строгие меры по регулированию использования энергии в этой сфере. Например, Кавказский регион, Иркутская область и Республика Бурятия попали в список зон, где добыча криптовалют будет ограничена или вообще невозможна. Это связано с тем, что эти регионы уже испытывают трудности с обеспечением электроэнергией своих жителей и предприятий, и дополнительное потребление на майнинг могло бы усугубить ситуацию.

Майнинг требует колоссальных энергозатрат, поэтому законом регламентированы регионы России, на территории которых майнинг разрешен. Энергодефицитные регионы страны — Кавказ, Иркутская область, республика Бурятия будут зонами, где майнинг будет ограничен, или даже запрещен, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.

Возможности после легализации

Несмотря на введенные ограничения, легализация майнинга открыла перед участниками рынка новые возможности. Одной из наиболее интересных тенденций стала разработка и внедрение так называемых «крипто-котлов». Это инновационное решение, позволяющее использовать тепло, выделяемое в процессе работы оборудования для майнинга, для отопления жилых и коммерческих помещений. Такая технология позволит значительно сократить расходы на отопление, особенно в зимний период.

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Проблемы и вызовы

Однако, несмотря на очевидные преимущества, эксперты указывают на ряд сложностей, связанных с использованием «крипто-котлов». Одна из главных проблем заключается в том, что оборудование для майнинга выделяет значительное количество тепла, что создает риск перегрева и возгорания. Поэтому крайне важно правильно организовать систему охлаждения и вентиляции на майнинговой ферме. Чаще всего используется водяное охлаждение, благодаря которому горячая вода затем может быть использована для отопления помещений.

Еще одна сложность связана с сезонностью спроса на тепло. В холодное время года система работает эффективно, обеспечивая теплом дом или офис. Однако летом потребность в отоплении резко снижается, а значит, возникает необходимость поиска альтернативного применения избыточной тепловой энергии.

Перспективы развития

Хотя «крипто-котлы» пока не выпускаются массово и каждая установка создается индивидуально под конкретные потребности клиента. Уже сейчас можно наблюдать рост интереса к таким технологиям. Вполне возможно, что в будущем подобные решения станут стандартными элементами для снижения нагрузки на энергосети.

Ранее стало известно, что из-за своего быстрого развития искусственней интеллект может потреблять гораздо больше энергоресурсов чем во время майнинга.

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