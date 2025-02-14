Криптовалюта под контролем: легализация майнинга в России

Posted 14 февраля, 08:08
Published 14 февраля, 08:08
Modified 14 февраля, 08:11
Updated 14 февраля, 08:11
Одним из ключевых аспектов стал вопрос об энергопотреблении, которое при майнинге достигает огромных масштабов. Закон четко определяет регионы, где деятельность по добыче криптовалют может осуществляться без ограничений. Своим экспертным мнением с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.
Энергетические ресурсы всегда были важным фактором в развитии любой отрасли, и майнинг не исключение. Учитывая высокие затраты электричества, государство решило ввести строгие меры по регулированию использования энергии в этой сфере. Например, Кавказский регион, Иркутская область и Республика Бурятия попали в список зон, где добыча криптовалют будет ограничена или вообще невозможна. Это связано с тем, что эти регионы уже испытывают трудности с обеспечением электроэнергией своих жителей и предприятий, и дополнительное потребление на майнинг могло бы усугубить ситуацию.
Майнинг требует колоссальных энергозатрат, поэтому законом регламентированы регионы России, на территории которых майнинг разрешен. Энергодефицитные регионы страны — Кавказ, Иркутская область, республика Бурятия будут зонами, где майнинг будет ограничен, или даже запрещен, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК.
Несмотря на введенные ограничения, легализация майнинга открыла перед участниками рынка новые возможности. Одной из наиболее интересных тенденций стала разработка и внедрение так называемых «крипто-котлов». Это инновационное решение, позволяющее использовать тепло, выделяемое в процессе работы оборудования для майнинга, для отопления жилых и коммерческих помещений. Такая технология позволит значительно сократить расходы на отопление, особенно в зимний период.
Однако, несмотря на очевидные преимущества, эксперты указывают на ряд сложностей, связанных с использованием «крипто-котлов». Одна из главных проблем заключается в том, что оборудование для майнинга выделяет значительное количество тепла, что создает риск перегрева и возгорания. Поэтому крайне важно правильно организовать систему охлаждения и вентиляции на майнинговой ферме. Чаще всего используется водяное охлаждение, благодаря которому горячая вода затем может быть использована для отопления помещений.
Еще одна сложность связана с сезонностью спроса на тепло. В холодное время года система работает эффективно, обеспечивая теплом дом или офис. Однако летом потребность в отоплении резко снижается, а значит, возникает необходимость поиска альтернативного применения избыточной тепловой энергии.
Хотя «крипто-котлы» пока не выпускаются массово и каждая установка создается индивидуально под конкретные потребности клиента. Уже сейчас можно наблюдать рост интереса к таким технологиям. Вполне возможно, что в будущем подобные решения станут стандартными элементами для снижения нагрузки на энергосети.
Ранее стало известно, что из-за своего быстрого развития искусственней интеллект может потреблять гораздо больше энергоресурсов чем во время майнинга.