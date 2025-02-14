Криптовалюта под контролем: легализация майнинга в России

Энергетические ресурсы всегда были важным фактором в развитии любой отрасли, и майнинг не исключение. Учитывая высокие затраты электричества, государство решило ввести строгие меры по регулированию использования энергии в этой сфере. Например, Кавказский регион, Иркутская область и Республика Бурятия попали в список зон, где добыча криптовалют будет ограничена или вообще невозможна. Это связано с тем, что эти регионы уже испытывают трудности с обеспечением электроэнергией своих жителей и предприятий, и дополнительное потребление на майнинг могло бы усугубить ситуацию.