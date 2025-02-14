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Posted 14 февраля, 08:28

Published 14 февраля, 08:28

Modified 14 февраля, 08:30

Updated 14 февраля, 08:30

Куда жаловаться на неработающий светофор в Нижнем Тагиле

Куда жаловаться на неработающий светофор в Нижнем Тагиле

14 февраля 2025, 08:28
Фото: 1MI.
Жители Нижнего Тагила могут обратиться в Центр организации дорожного движения в случае, если где-то не работает или поврежден светофор.

Так, тагильчане, заметившие неработающие светофоры в городе, могут обратиться с этой информацией в вышеуказанную организацию по телефону или в группе ВКонтакте, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Для оперативного устранения недостатков на дороге, касающихся дорожных знаков, светофоров и ограждений, просим сообщать нам удобным для Вас способом, — сообщили в организации.

Напомним, 10 февраля 2025 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила временно был в обесточенном состоянии светофорный объект из-за произошедшей коммунальной аварии.

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