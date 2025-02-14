Куда жаловаться на неработающий светофор в Нижнем Тагиле

Posted 14 февраля, 08:28
Published 14 февраля, 08:28
Modified 14 февраля, 08:30
Updated 14 февраля, 08:30
Так, тагильчане, заметившие неработающие светофоры в городе, могут обратиться с этой информацией в вышеуказанную организацию по телефону или в группе ВКонтакте, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Для оперативного устранения недостатков на дороге, касающихся дорожных знаков, светофоров и ограждений, просим сообщать нам удобным для Вас способом, — сообщили в организации.
Напомним, 10 февраля 2025 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила временно был в обесточенном состоянии светофорный объект из-за произошедшей коммунальной аварии.