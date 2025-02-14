Нейрохирурги в Свердловской области избавили ветерана боевых действий от боли в спине

Posted 14 февраля, 05:32
Published 14 февраля, 05:32
Modified 14 февраля, 05:34
Updated 14 февраля, 05:34
Нейрохирурги Свердловского госпиталя ветеранов войн провели 48-летнему мужчине малоинвазивную операцию по протезированию межпозвоночного диска. Уже на следующий день пациент смог свободно передвигаться и начал проходить реабилитацию, сообщили в региональном Минздраве.
Перед операцией Андрей Богданов из Первоуральска несколько месяцев мучился от сильной боли. Он постоянно пил обезболивающие и не мог работать по специальности. У мужчины был выявлен грубый передний грыжевой стеноз позвоночного канала.
Использование новой технологии позволило сделать небольшой по размерам разрез и сократить длительность операции. Также это позволило уменьшить прием анальгетиков после операции и сократить время нетрудоспособности.
Ранее в Каменске-Уральском спасли пациента, который 47 дней провел в коме.