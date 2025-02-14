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Posted 14 февраля, 05:32

Published 14 февраля, 05:32

Modified 14 февраля, 05:34

Updated 14 февраля, 05:34

Нейрохирурги в Свердловской области избавили ветерана боевых действий от боли в спине

Нейрохирурги в Свердловской области избавили ветерана боевых действий от боли в спине

14 февраля 2025, 05:32
Фото: Минздрав по Свердловской области.
От болей в спине избавили нейрохирурги в Свердловской области ветерана боевых действий в Чечне. До этого он несколько месяцев не мог свободно передвигаться.

Нейрохирурги Свердловского госпиталя ветеранов войн провели 48-летнему мужчине малоинвазивную операцию по протезированию межпозвоночного диска. Уже на следующий день пациент смог свободно передвигаться и начал проходить реабилитацию, сообщили в региональном Минздраве.

Перед операцией Андрей Богданов из Первоуральска несколько месяцев мучился от сильной боли. Он постоянно пил обезболивающие и не мог работать по специальности. У мужчины был выявлен грубый передний грыжевой стеноз позвоночного канала.

Использование новой технологии позволило сделать небольшой по размерам разрез и сократить длительность операции. Также это позволило уменьшить прием анальгетиков после операции и сократить время нетрудоспособности.

Ранее в Каменске-Уральском спасли пациента, который 47 дней провел в коме.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Лечение#Врач#Технологии#Екатеринбург
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