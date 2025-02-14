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Posted 14 февраля, 07:12

Published 14 февраля, 07:12

Modified 14 февраля, 07:13

Updated 14 февраля, 07:13

Новокузнечанка сообщила о плохом качестве фруктов для школьного питания

14 февраля 2025, 07:12
Жительница Новокузнецка пожаловалась на фрукты, которые бесплатно дают ученикам начальной школы на обед.

Качество фруктов, которые дают ученикам начальной школы в столовой, оставляет желать лучшего. На это 13 февраля пожаловалась мама одного из учеников школы в Новобайдаевском микрорайоне Новокузнецка, пишет VSE42.RU.

По словам женщины, фрукты периодически выглядят несвежими. Кроме того, граммовка не соответствует данным, указанным в приложении «Учусь в Кузбассе».

— Сегодня давали груши, страшно подумать, если бы у меня ребенок съел бы ее, но он принес домой! Он и до этого и яблоки (ранет), и цитрусовые (сморщенные) приносил. Как такое могут привозить и давать детям? — написала горожанка на платформе «Кузбасс Онлайн».

Администратор платформы взял обращение в работу.

Напомним, с 1 марта 2020 года младшеклассники обеспечиваются горячим питанием в школе бесплатно. Норма прописана в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

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