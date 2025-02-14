Новокузнечанка сообщила о плохом качестве фруктов для школьного питания

— Сегодня давали груши, страшно подумать, если бы у меня ребенок съел бы ее, но он принес домой! Он и до этого и яблоки (ранет), и цитрусовые (сморщенные) приносил. Как такое могут привозить и давать детям? — написала горожанка на платформе «Кузбасс Онлайн».