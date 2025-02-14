Новокузнечанка сообщила о плохом качестве фруктов для школьного питания

Posted 14 февраля, 07:12
Published 14 февраля, 07:12
Modified 14 февраля, 07:13
Updated 14 февраля, 07:13
Качество фруктов, которые дают ученикам начальной школы в столовой, оставляет желать лучшего. На это 13 февраля пожаловалась мама одного из учеников школы в Новобайдаевском микрорайоне Новокузнецка, пишет VSE42.RU.
По словам женщины, фрукты периодически выглядят несвежими. Кроме того, граммовка не соответствует данным, указанным в приложении «Учусь в Кузбассе».
— Сегодня давали груши, страшно подумать, если бы у меня ребенок съел бы ее, но он принес домой! Он и до этого и яблоки (ранет), и цитрусовые (сморщенные) приносил. Как такое могут привозить и давать детям? — написала горожанка на платформе «Кузбасс Онлайн».
Администратор платформы взял обращение в работу.
Напомним, с 1 марта 2020 года младшеклассники обеспечиваются горячим питанием в школе бесплатно. Норма прописана в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».