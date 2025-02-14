Патологоанатом в Екатеринбурге задержан за изнасилование девочки

Posted 14 февраля, 11:07
Published 14 февраля, 11:07
Modified 14 февраля, 11:09
Updated 14 февраля, 11:09
Известно, что задержанный сам пришел в полицию накануне, 13 февраля, и рассказал о произошедшем. По словам правозащитника Александра, патологоанатом называет преступление «брачным обрядом». Также сообщается, что отец ранее приводил девочку в сообщество, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом юрист рассказал, что данный обряд был проведен не по правилам и для него был приглашен «левый» эзотерик. После происшествия мужчина пришел дать показания правоохранителям. Потом его отвезли в СК. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге ищут водителя такси, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки.