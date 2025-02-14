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Posted 14 февраля, 11:07

Published 14 февраля, 11:07

Modified 14 февраля, 11:09

Updated 14 февраля, 11:09

Патологоанатом в Екатеринбурге задержан за изнасилование девочки

Патологоанатом в Екатеринбурге задержан за изнасилование девочки

14 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге задержали 33-летнего патологоанатома детской больницы №9 по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. При этом сообщается, что обвиняемый и семья пострадавшей состояли в сообществе кришнаитов.

Известно, что задержанный сам пришел в полицию накануне, 13 февраля, и рассказал о произошедшем. По словам правозащитника Александра, патологоанатом называет преступление «брачным обрядом». Также сообщается, что отец ранее приводил девочку в сообщество, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом юрист рассказал, что данный обряд был проведен не по правилам и для него был приглашен «левый» эзотерик. После происшествия мужчина пришел дать показания правоохранителям. Потом его отвезли в СК. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге ищут водителя такси, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки.

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