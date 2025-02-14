Платное образование в вузах: что изменится в 2026 году

Posted 14 февраля, 07:01
Published 14 февраля, 07:01
Modified 14 февраля, 07:03
Updated 14 февраля, 07:03
На сегодняшний день в России насчитывается 749 государственных вузов и 540 их филиалов. Примерно одна треть от общего числа вузов являются частными учреждениями. С 2020 года спрос на технические специальности значительно возрос — прирост составил около 21%. Тем не менее, большинство абитуриентов, выбирающих платное обучение, отдают предпочтение гуманитарным дисциплинам, таким как экономика, управление и юриспруденция, что создает дисбаланс в образовательной системе. Одной из ключевых проблем является дефицит выпускников инженерных направлений.
Это несоответствие между спросом на рынке труда и выбором молодых людей вызывает серьезные опасения у правительства. Ведь платное образование должно не только удовлетворять личные амбиции студентов, но и служить интересам страны, обеспечивая ее необходимыми кадрами, — рассказала TagilCity.ru Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК
Одним из предложенных решений министром образования стало введение системы льготного кредитования, доступного исключительно для студентов, обучающихся по приоритетным для государства специальностям. Кредит предоставляется студентам на весь период обучения, но существует возможность взять и на меньший срок — вплоть до одного месяца или семестра. Процентная ставка минимальна и составляет всего 3% годовых. Разницу между этой ставкой и рыночной покрывает государство. Причем льготные условия действуют не только в течение периода обучения, но и в течение 15 лет и 9 месяцев после его завершения.
Ранее стало известно, что В Екатеринбурге студентам УГМУ продлили обучение в дистанционном формате до 20 февраля 2025 года.