Платное образование в вузах: что изменится в 2026 году

Одним из предложенных решений министром образования стало введение системы льготного кредитования, доступного исключительно для студентов, обучающихся по приоритетным для государства специальностям. Кредит предоставляется студентам на весь период обучения, но существует возможность взять и на меньший срок — вплоть до одного месяца или семестра. Процентная ставка минимальна и составляет всего 3% годовых. Разницу между этой ставкой и рыночной покрывает государство. Причем льготные условия действуют не только в течение периода обучения, но и в течение 15 лет и 9 месяцев после его завершения.