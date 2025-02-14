Подростки терроризируют жильцов подъезда на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 14 февраля, 03:30
Published 14 февраля, 03:30
Modified 14 февраля, 03:32
Updated 14 февраля, 03:32
Так, по словам местных жителей, ранним утром вандалы ломали дверь, чтобы зайти в подъезд, а когда они оказались внутри — отключили свет во всем здании, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Горожане надеются, что родители узнают о выходках детей и поговорят с ними об этом.
Напомним, в Екатеринбурге компания юношей устроила шум во время поездки в автобусе, а когда кондуктор их выгнала, они кинули бутылку в дверь, из-за чего повредилось стекло.