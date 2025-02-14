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Posted 14 февраля, 03:30

Published 14 февраля, 03:30

Modified 14 февраля, 03:32

Updated 14 февраля, 03:32

Подростки терроризируют жильцов подъезда на Вагонке в Нижнем Тагиле

Подростки терроризируют жильцов подъезда на Вагонке в Нижнем Тагиле

14 февраля 2025, 03:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле жильцы подъезда в доме на улице Юности жалуются на подростков, которые устраивают шум и погромы.

Так, по словам местных жителей, ранним утром вандалы ломали дверь, чтобы зайти в подъезд, а когда они оказались внутри — отключили свет во всем здании, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Горожане надеются, что родители узнают о выходках детей и поговорят с ними об этом.

Напомним, в Екатеринбурге компания юношей устроила шум во время поездки в автобусе, а когда кондуктор их выгнала, они кинули бутылку в дверь, из-за чего повредилось стекло.

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