Потеряли все: в Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом семьи Худяковых

Posted 14 февраля, 15:25
Published 14 февраля, 15:25
Modified 14 февраля, 15:27
Updated 14 февраля, 15:27
Трагедия случилась около 20:00. В доме преподавателя русского и литературы Ольги Худяковой, расположенном на улице Трикотажников, 125, внезапно погас свет, а из-под крыши появился огонь. Пламя распространялось настолько быстро, что мать Ольга с двумя детьми смогли выбежать из дома, лишь успев схватить куртки, пишет ИА «Все новости».
В момент происшествия отец семьи отсутствовал. Прибывшие через 15 минут пожарные смогли только эвакуировать кота, который спрятался в прихожей. Но вещи, мебель, сантехника и стены дома восстановлению уже не подлежат.
С 2019 года Худяковы обустраивали этот дом, вложив в него все силы и финансовые средства. Семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о поддержке.
Связаться с ними можно через платформу «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что во время пожара в Каменске-Уральском погибла женщина.