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Posted 14 февраля, 15:25

Published 14 февраля, 15:25

Modified 14 февраля, 15:27

Updated 14 февраля, 15:27

Семья Худяковых из Нижнего Тагила лишилась дома из-за пожара

Потеряли все: в Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом семьи Худяковых

14 февраля 2025, 15:25
Фото: ИА «Все новости».

Семья Худяковых из Нижнего Тагила лишилась дома из-за пожара

Вечером 4 февраля спокойную жизнь семьи Худяковых из Нижнего Тагила разрушил пожар. Дом, который они строили с 2019 года, сгорел буквально до основания.

Трагедия случилась около 20:00. В доме преподавателя русского и литературы Ольги Худяковой, расположенном на улице Трикотажников, 125, внезапно погас свет, а из-под крыши появился огонь. Пламя распространялось настолько быстро, что мать Ольга с двумя детьми смогли выбежать из дома, лишь успев схватить куртки, пишет ИА «Все новости».

В момент происшествия отец семьи отсутствовал. Прибывшие через 15 минут пожарные смогли только эвакуировать кота, который спрятался в прихожей. Но вещи, мебель, сантехника и стены дома восстановлению уже не подлежат.

С 2019 года Худяковы обустраивали этот дом, вложив в него все силы и финансовые средства. Семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о поддержке.

Связаться с ними можно через платформу «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что во время пожара в Каменске-Уральском погибла женщина.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Поддержка#Трагедия#Екатеринбург#Семья Худяковых
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