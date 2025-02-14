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Posted 14 февраля, 14:09

Published 14 февраля, 14:09

Modified 14 февраля, 14:11

Updated 14 февраля, 14:11

Проверки начались в Нижнем Тагиле после травмирования школьницы в 46-м автобусе

Проверки начались в Нижнем Тагиле после травмирования школьницы в 46-м автобусе

14 февраля 2025, 14:09
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту травмирования девочки, которой зажало руку при посадке в автобус № 46.

По данным «Тагильского трамвая», были просмотрены записи с камер. На кадрах видно, что пассажирка пыталась войти в автобус, когда двери закрывались, а это запрещено правилами пользования.

Во избежание подобных ситуаций, рекомендуем своевременно производить посадку и выход из автобуса, — отметили на предприятии и принесли извинения.

Тем не менее свою проверку по данному факту проводят сотрудники прокуратуры, сообщили в ведомстве. Будут запрошены сведения о полученных телесных повреждениях, а затем принято решение о мерах реагирования.

Напомним, в соцсетях появилась информация, что 13 февраля школьнице прищемило руку дверью автобуса. Поэтому ей пришлось некоторое время бежать за транспортом.

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