Проверки начались в Нижнем Тагиле после травмирования школьницы в 46-м автобусе

Posted 14 февраля, 14:09
Published 14 февраля, 14:09
Modified 14 февраля, 14:11
Updated 14 февраля, 14:11
По данным «Тагильского трамвая», были просмотрены записи с камер. На кадрах видно, что пассажирка пыталась войти в автобус, когда двери закрывались, а это запрещено правилами пользования.
Во избежание подобных ситуаций, рекомендуем своевременно производить посадку и выход из автобуса, — отметили на предприятии и принесли извинения.
Тем не менее свою проверку по данному факту проводят сотрудники прокуратуры, сообщили в ведомстве. Будут запрошены сведения о полученных телесных повреждениях, а затем принято решение о мерах реагирования.
Напомним, в соцсетях появилась информация, что 13 февраля школьнице прищемило руку дверью автобуса. Поэтому ей пришлось некоторое время бежать за транспортом.