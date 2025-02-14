Россияне стали массово забирать золото из банков: что это значит

Posted 14 февраля, 05:11
Published 14 февраля, 05:11
Modified 14 февраля, 05:11
Updated 14 февраля, 05:11
О том, почему россияне начали забирать золото из банков, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
По словам эксперта, если посмотреть более раннюю статистику, то можно заметить, что в начале 2022 года российские инвесторы массово скупали золото.
«Подобного рода способ инвестирования был самым популярным среди граждан и вложения в данный вид металла исчислялись десятками тонн. Для примера, Сбербанк в 2022 реализовал более 10 тонн золота, ВТБ около 2 тонн, ПСБ — 1 тонн. Вместе с тем, мы понимаем, что золото само по себе не является высоколиквидным активом. Его не так быстро обратить в денежные средства», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
И если в октябре 2022 года стоимость 1 грамма золота была немногим выше 3049 рублей, продолжила она, то по состоянию на 11 февраля 2025 года 1 грамм золота стоит уже 8944,80 рублей
«То есть рост значительный. Вместе с тем, цены на золото менялись за анализируемый период времени скачкообразно, достигнув своего максимума за последние 3 года именно в феврале 2025 года. Вполне логично, что многие физические лица пытаются „избавиться“ от золота на пике его цены, в условиях максимально высокой ключевой ставки, размещая освободившиеся денежные средства на депозитах банка», — заключила эксперт.