Россияне стали массово забирать золото из банков: что это значит

«Подобного рода способ инвестирования был самым популярным среди граждан и вложения в данный вид металла исчислялись десятками тонн. Для примера, Сбербанк в 2022 реализовал более 10 тонн золота, ВТБ около 2 тонн, ПСБ — 1 тонн. Вместе с тем, мы понимаем, что золото само по себе не является высоколиквидным активом. Его не так быстро обратить в денежные средства», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».