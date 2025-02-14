Секрет успешной рассады: в каком порядке сажать овощи — от томатов до огурцов

Помидоры — это первые из овощей, которые нуждаются в посадке. Лучшее время для их высевания — с конца февраля по начало марта. Именно в этот период световой день становится длиннее, а молодым растениям удается получить необходимое количество солнечного света. Важно помнить, что томатам требуется около 60–70 дней, чтобы приготовиться пересадке в открытый грунт. Следите за тем, чтобы сеянцы получали стабильное освещение и температуру, особенно в ночное время.