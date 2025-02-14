Семья Даренских из Нижнего Тагила выпустила седьмую по счету книгу о своем роде

Posted 14 февраля, 08:42
Published 14 февраля, 08:42
Modified 14 февраля, 09:56
Updated 14 февраля, 09:56
По образованию и по образу мысли Ирина Даренская — историк, поэтому признается, что ей важно сохранять память. Лучшим способом для этого, уверена тагильчанка, является книга. Семья Ирины совместно пишет разные книги — семьи, друзей, школьного класса и творческого коллектива.
У нас вышло уже семь книг про род Дегтяревых. Последняя стала лауреатом конкурса «Большая книга семьи». Каждый год пишем по книге Класса — уже пять выпусков. Сейчас мы написали шестую книгу, она называется «Дорогой мой прапрадедушка: разговоры по душам с героем моей семьи». Первые были «самиздат», а 3, 4, 5 издавали в Москве в издательстве «Школьная летопись», они все стали победителями конкурса «Время писать книги» и ребят награждали в столице на книжном фестивале «Красная площадь», — рассказывает Ирина Даренская.
Отдельно стоит рассказать о победе книги во Всероссийском конкурсе «Большая книга семьи». Экспертами там выступили Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, Дмитрий Бак, директор Музея истории российской литературы, а также Сергей Шаргунов, писатель и глава Ассоциации союзов писателей конкурса «Большая книга семьи». В ноябре книга тагильчан попала в шорт-лист, а затем стали лауреатами конкурса и получили награду в специальной номинации. Посылку с изданной книгой семья получила в феврале.
Нет сомнений, что написание книги — дело непростое, особенно если вовлекать в него школьников. Для этого необходимо посвящать время изучению архивов, онлайн-ресурсов, семейных фотоальбомов. Семье Даренских повезло — родительский комитет класса школы №45, в котором учится дочь Ирины — Агния, очень активен. Однажды они даже выиграли конкурс «Лучший родительский комитет России» и отправились в путешествие. Благодаря такому сплочению школьники вместе с родителями с удовольствием принимают участие в создании книг.
Каждый из учеников написал эссе-письмо своему родственнику, в котором рассказал о нем, его жизни, подвиге, боевом и трудовом пути, а потом рассказал о себе, о том, что не только он гордится прапрадедушкой, но и он может гордится потомком. Каждое письмо дополнено фото, сканами и рисунками. Получилось очень душевно и важно, — поделилась тагильчанка.
Также Ирина вместе с большой семьей Дегтяревых занимается реализацией семейного проекта «Энциклопедия семейных реликвий». Помимо написания книг, семья разрабатывает настольные игры, придумывает продукты креативной индустрии и снимает энциклопедию семейных реликвий.
Это внутренний проект. У нас есть родовой дом в селе Четкарино, там все сохранено как при бабушке. Летом поняла, что наши дети не знают назначение вещей, их историю. Летом снимали ролики для семейной энциклопедии про предметы, людей, истории. Начали выкладывать, но потом другие дела закрутили. Весной снова начнем. Агния на основе собранного и отснятого материала пишет школьные проекты, делаем книгу, — рассказала TagilCity.ru Ирина.
Осенью Ирина вместе с дочкой представили этот проект в Москве на всероссийском фестивале-конкурсе «Семья и культурные традиции народов России» и взяли диплом первой степени очного этапа в номинации «Семейная история».
Еще одно направление, которому посвящены книги, — фольклорный ансамбль «Василинка: летопись фольклорной семьи». Руководители, дети и родители вместе написали книгу о важности сохранения традиций, истории и семейной памяти. Эта книга стала победителем конкурса «О России с любовью».
Напомним, в ноябре дочь Ирины — Агния Даренская, воспитанница ГДДЮТ Нижнего Тагила, победила в номинации, посвященной родословной, на всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Сама Ирина в 2022 году победила в конкурсе «Воспитать человека» в номинации «Семейное воспитание» как родитель с активной жизненной позицией и стала абсолютным победителем конкурса в Москве. Сейчас она сотрудничает с конкурсом и даже выступает экспертом на всех его этапах.