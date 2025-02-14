Семья Даренских из Нижнего Тагила выпустила седьмую по счету книгу о своем роде

Напомним, в ноябре дочь Ирины — Агния Даренская, воспитанница ГДДЮТ Нижнего Тагила, победила в номинации, посвященной родословной, на всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Сама Ирина в 2022 году победила в конкурсе «Воспитать человека» в номинации «Семейное воспитание» как родитель с активной жизненной позицией и стала абсолютным победителем конкурса в Москве. Сейчас она сотрудничает с конкурсом и даже выступает экспертом на всех его этапах.