Сергей Жуков позвал незрячего диджея из Верхней Пышмы выступить в своем баре в Москве

Posted 14 февраля, 10:44
Published 14 февраля, 10:44
Modified 14 февраля, 10:46
Updated 14 февраля, 10:46
Молодому человеку 18 лет. После того как он в начале февраля выложил в соцсети ролик про себя, на него обрушилась известность. Видео набрало более двух миллионов просмотров.
Поддержать юношу вызвались и российские звезды. Например, DJ Groove позвал Ивана весной на обучение в своей школе, пишет «КП-Екатеринбург».
Также начинающая звезда играл в баре «Руки вверх» в Екатеринбурге. Об этом узнал Сергей Жуков и пригласил Ивана в Москву. Он отправится в столицу вместе со своей мамой, выступление состоится 22 февраля.
Напомним, ранее стало известно, какие гонорары просят за свои выступления звезды шоубизнеса из Свердловской области.