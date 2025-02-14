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Posted 14 февраля, 10:44

Published 14 февраля, 10:44

Modified 14 февраля, 10:46

Updated 14 февраля, 10:46

Сергей Жуков позвал незрячего диджея из Верхней Пышмы выступить в своем баре в Москве

Сергей Жуков позвал незрячего диджея из Верхней Пышмы выступить в своем баре в Москве

14 февраля 2025, 10:44
Фото: 1MI.
Сергей Жуков лично пригласил Ивана Русинова, незрячего диджея из Верхней Пышмы, выступить в своем баре «Руки вверх» в Москве.

Молодому человеку 18 лет. После того как он в начале февраля выложил в соцсети ролик про себя, на него обрушилась известность. Видео набрало более двух миллионов просмотров.

Поддержать юношу вызвались и российские звезды. Например, DJ Groove позвал Ивана весной на обучение в своей школе, пишет «КП-Екатеринбург».

Также начинающая звезда играл в баре «Руки вверх» в Екатеринбурге. Об этом узнал Сергей Жуков и пригласил Ивана в Москву. Он отправится в столицу вместе со своей мамой, выступление состоится 22 февраля.

Напомним, ранее стало известно, какие гонорары просят за свои выступления звезды шоубизнеса из Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Свердловская область#Музыка#Верхняя Пышма#Песни#Диджей#Екатеринбург
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