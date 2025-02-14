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Posted 14 февраля, 15:26

Published 14 февраля, 15:26

Modified 14 февраля, 15:28

Updated 14 февраля, 15:28

Снегопады надвигаются на Свердловскую область

Снегопады надвигаются на Свердловскую область

14 февраля 2025, 15:26
Фото: 1MI.
С воскресенья 16 февраля 2025 года в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, прогнозируются снегопады.

По данным синоптиков, наибольшее число осадков будет в северных районах региона и в горах. При этом, на юге и востоке циклон принесет небольшое потепление до -2 градусов.

17 февраля жителям региона обещают порывистые ветра и снегопады. Затем свердловчан ждет резко понижение температуры до -23 градусов. Морозы будут держаться до 21 февраля.

Напомним, что из-за аномально теплой зимы клещи в Свердловской области могут проснуться уже в марте.

После морозов в Свердловскую область придет потепление
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Снег#Погода#Снегопад#Похолодание#Прогноз погоды#Зима#Природа#Екатеринбург#Февраль
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