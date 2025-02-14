Снегопады надвигаются на Свердловскую область

Posted 14 февраля, 15:26
Published 14 февраля, 15:26
Modified 14 февраля, 15:28
Updated 14 февраля, 15:28
По данным синоптиков, наибольшее число осадков будет в северных районах региона и в горах. При этом, на юге и востоке циклон принесет небольшое потепление до -2 градусов.
17 февраля жителям региона обещают порывистые ветра и снегопады. Затем свердловчан ждет резко понижение температуры до -23 градусов. Морозы будут держаться до 21 февраля.
Напомним, что из-за аномально теплой зимы клещи в Свердловской области могут проснуться уже в марте.