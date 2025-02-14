Сотрудники ПВЗ Wildberries вступились за коллегу, который уснул на работе

Posted 14 февраля, 05:11
Published 14 февраля, 05:11
Modified 14 февраля, 05:13
Updated 14 февраля, 05:13
Молодой человек, сидевший за стойкой, уснул и не услышал, как пришла посетительница. Женщина не стала устраивать скандал, а аккуратно его разбудила. Этот момент попал на видеозапись, пишет «КП-Екатеринбург».
После этого местное руководство обвинило сотрудника в том, что он был пьян во время работы. По словам его коллеги, молодого человека стали ругать в рабочем чате и грозились лишить денег, которые он заработал во время смены.
Всем остальным сотрудникам заявили, что в случае подобных инцидентов будет немедленное увольнение. Также уволят всех, кто поддержал уснувшего коллегу, так как многие посчитали обвинения начальства необоснованными.
На следующий день в знак протеста в Екатеринбурге не открылись 13 ПВЗ на улицах Комсомольской, Металлургов, Луначарского, Белинского, Бажова и других. Бунт поддержал также один пункт выдачи в Арамиле.
По словам одной из сотрудниц, юноше зарплату выдали и не стали увольнять. Многих работников заблокировали в чате.
Напомним, в Екатеринбурге подросток ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей.