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Posted 14 февраля, 12:11

Published 14 февраля, 12:11

Modified 14 февраля, 12:13

Updated 14 февраля, 12:13

Свадебный ажиотаж: 443 пары свердловчан хотят расписаться в День святого Валентина

Свадебный ажиотаж: 443 пары свердловчан хотят расписаться в День святого Валентина

14 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.
Более 400 пар в Свердловской области вступят в официальный брак 14 февраля, в День святого Валентина. Половина из них распишется в Екатеринбурге.

Многие молодожены подали заявление на 14 февраля уже год назад. В ЗАГСах для новобрачных подготовили специальные фотозоны, украсили залы, чтобы создать особую атмосферу любви.

По данным регионального ЗАГС, много заявлений, а именно почти 240, уже подано на 25.02.2025.

Кроме того, «красивыми датами» для молодоженов в 2025 году станут 05.05.2025 и 25.05.25. На эти дни бронь началась уже с 2024 года.

Напомним, редакция TagilCity.ru подготовила тест на знание традиций и истории Дня святого Валентина.

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