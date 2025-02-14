Свадебный ажиотаж: 443 пары свердловчан хотят расписаться в День святого Валентина

Posted 14 февраля, 12:11
Published 14 февраля, 12:11
Modified 14 февраля, 12:13
Updated 14 февраля, 12:13
Многие молодожены подали заявление на 14 февраля уже год назад. В ЗАГСах для новобрачных подготовили специальные фотозоны, украсили залы, чтобы создать особую атмосферу любви.
По данным регионального ЗАГС, много заявлений, а именно почти 240, уже подано на 25.02.2025.
Кроме того, «красивыми датами» для молодоженов в 2025 году станут 05.05.2025 и 25.05.25. На эти дни бронь началась уже с 2024 года.
Напомним, редакция TagilCity.ru подготовила тест на знание традиций и истории Дня святого Валентина.