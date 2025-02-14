Свердловчанин распространял вирусы под видом «списков пропавших без вести» на СВО

Молодой мужчина распространял вирусную программу, с помощью которой снимал деньги с чужих карт, через Telegram. Он говорил потенциальным жертвам, что данная программа показывает свежие списки пропавших без вести. Родные пропавших на СВО бойцов устанавливали данную программу и оставались без денег.