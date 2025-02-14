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Posted 14 февраля, 07:35

Published 14 февраля, 07:35

Modified 14 февраля, 07:37

Updated 14 февраля, 07:37

Свердловчанин распространял вирусы под видом «списков пропавших без вести» на СВО

Свердловчанин распространял вирусы под видом «списков пропавших без вести» на СВО

14 февраля 2025, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.
20-летний житель Среднего Урала крал деньги, предлагая к установке программу с вирусом свердловчанам, у которых без вести пропали участники СВО.

Свердловский мошенник выманивал денежные средства в соцсетях, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Молодой мужчина распространял вирусную программу, с помощью которой снимал деньги с чужих карт, через Telegram. Он говорил потенциальным жертвам, что данная программа показывает свежие списки пропавших без вести. Родные пропавших на СВО бойцов устанавливали данную программу и оставались без денег.

Таким способом мошенник украл полмиллиона рублей. Его виновность доказана.

Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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