Свердловчанин распространял вирусы под видом «списков пропавших без вести» на СВО

Posted 14 февраля, 07:35
Published 14 февраля, 07:35
Modified 14 февраля, 07:37
Updated 14 февраля, 07:37
Свердловский мошенник выманивал денежные средства в соцсетях, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Молодой мужчина распространял вирусную программу, с помощью которой снимал деньги с чужих карт, через Telegram. Он говорил потенциальным жертвам, что данная программа показывает свежие списки пропавших без вести. Родные пропавших на СВО бойцов устанавливали данную программу и оставались без денег.
Таким способом мошенник украл полмиллиона рублей. Его виновность доказана.
Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников.