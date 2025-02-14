Тест для самых романтичных: что вы знаете о Дне святого Валентина
14 февраля 2025, 10:26
Фото: 1MI.
День всех влюбленных стали отмечать еще в Российской империи, и это несмотря на запреты православной церкви. В более широком формате праздник распространился лишь в 1990-х годах прошлого века. Пройдите короткий опрос и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с традициями столь романтичного события.
Когда появилась первая «валентинка» и кто был автором? Это и многое другое в нашей викторине. Поехали!
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна