Тест для самых романтичных: что вы знаете о Дне святого Валентина

День всех влюбленных стали отмечать еще в Российской империи, и это несмотря на запреты православной церкви. В более широком формате праздник распространился лишь в 1990-х годах прошлого века. Пройдите короткий опрос и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с традициями столь романтичного события.

Когда появилась первая «валентинка» и кто был автором? Это и многое другое в нашей викторине. Поехали! Знакомы ли вы с традициями Дня святого Валентина? Тест Пройти тест