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Posted 14 февраля, 10:26

Published 14 февраля, 10:26

Modified 14 февраля, 10:28

Updated 14 февраля, 10:28

Тест для самых романтичных: что вы знаете о Дне святого Валентина

Тест для самых романтичных: что вы знаете о Дне святого Валентина

14 февраля 2025, 10:26
Фото: 1MI.
День всех влюбленных стали отмечать еще в Российской империи, и это несмотря на запреты православной церкви. В более широком формате праздник распространился лишь в 1990-х годах прошлого века. Пройдите короткий опрос и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с традициями столь романтичного события.

Когда появилась первая «валентинка» и кто был автором? Это и многое другое в нашей викторине. Поехали!

Знакомы ли вы с традициями Дня святого Валентина?
Тест
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