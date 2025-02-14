Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Верхней Салде

Posted 14 февраля, 10:21
Published 14 февраля, 10:21
Modified 14 февраля, 10:23
Updated 14 февраля, 10:23
Водитель машины Belgee, совершая поворот в левую сторону, не уступил дорогу иномарке Ford Focus, вследствие чего произошло столкновение. Ford откинуло в сторону на Toyota Corolla, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
В аварии получили повреждения водитель и пассажир Ford. Их отвезли в клинику. Пассажир во время ЧП не был пристегнут, из-за чего на обоих пострадавших составили протоколы. Также материалы составили в отношении водителя Belgee.
Напомним, 14 февраля 2025 года в Екатеринбурге водитель грузовика съехал с проезжей части, в результате чего транспорт перевернулся.