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Posted 14 февраля, 10:21

Published 14 февраля, 10:21

Modified 14 февраля, 10:23

Updated 14 февраля, 10:23

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Верхней Салде

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Верхней Салде

14 февраля 2025, 10:21
Фото: Telegram-канал «Патрульный участок».
В Верхней Салде произошло массовое ДТП на перекрестке улиц Парковая — Ленина. Инцидент случился 14 февраля 2025 года.

Водитель машины Belgee, совершая поворот в левую сторону, не уступил дорогу иномарке Ford Focus, вследствие чего произошло столкновение. Ford откинуло в сторону на Toyota Corolla, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

В аварии получили повреждения водитель и пассажир Ford. Их отвезли в клинику. Пассажир во время ЧП не был пристегнут, из-за чего на обоих пострадавших составили протоколы. Также материалы составили в отношении водителя Belgee.

Напомним, 14 февраля 2025 года в Екатеринбурге водитель грузовика съехал с проезжей части, в результате чего транспорт перевернулся.

Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге
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